Studio Noos verkoopt handige tassen voor moeders – ook aan vrouwen zonder kinderen

Eind 2018 miste de net moeder geworden Marie-Claire van der Steen (32) een handige tas voor moeders. De beschikbare tassen vond ze hartstikke duur en bovendien onhandig. Ze besloot er zelf een te ontwerpen. Geen vakken, geen ritsen, maar een betaalbare, makkelijk te dragen tas met veel ruimte. De mom-bag was geboren.

Drie maanden later wist ze: dit is een schot in de roos. Een influencer postte om acht uur ’s avonds een foto met haar mom-bag en binnen een uur had haar net gebouwde simpele site 10.000 bezoekers. Er was alleen een probleem: ze had maar een tiental tassen gemaakt.

Vandaag, ruim drie jaar later, is Studio Noos een waar begrip; met 500 verkooppunten wereldwijd en ruim 81.000 volgers op Instagram. Naast kernproduct de mom-bag (€40 à €70) is er een nieuw succesnummer: de minibackpack (€39,95), een kleine rugzak voor kinderen waarop je een naam kunt laten borduren.

Eigenlijk wilde Van der Steen geen winkel, maar toen ze op zoek was naar een groter kantoorpand en het huidige pand in de Elandsgrachtbuurt vond, wist ze: hier moet een winkel in. Nu zitten haar eerste eigen winkel, het atelier en het kantoor allemaal op een plek.

Het is de bedoeling dat het niet als winkel voelt: “Het is ruim ingericht, de kinderen kunnen spelen met speelgoed en vaders kunnen koffiedrinken. In deze omstandigheden kunnen de moeders in alle rust rondkijken,” zegt rechterhand van Van der Steen, Stephanie Mutsaerts (34).

Hoewel hij werd ontworpen als mama-tas ziet Mutsaerts steeds meer jonge meiden hem dragen. “Ze gebruiken hem als laptoptas voor werk of studie.”

