Studio Henk aan de Rozengracht biedt duurzame designmeubels afgestemd op jouw huis

Studio Henk, Rozengracht 204. Beeld Daphne Lucker

De grote winkel met drie verdiepingen en 750 vierkante meter aan ruimte, doet aan als een enorm huis. In de ene kamer vormen banken en een dressoir een comfortabele zithoek, in de andere is met bureaus en stoelen een thuiswerkplek gecreëerd. In weer een andere ruimte staat een voorbeeld opgesteld van hoe de gemiddelde Amsterdamse woonkamer (met zijn beperkte vierkante meters) in te richten is met meubels van Studio Henk.

Deze nieuwste en grootste vestiging van Studio Henk zit sinds een paar weken op de Rozengracht. Eigenaar Xander Albers (34) is het meubelmerk samen met zijn broer begonnen met als doel duurzame meubelen van goede kwaliteit aan te bieden.

In tegenstelling tot andere meubelmerken doen ze alles intern en besteden ze niks uit aan andere bedrijven, zo houden ze het zo origineel mogelijk. “We staan erom bekend dat onze collectie heel modulair is,” zegt Albers. “Dat wil zeggen dat we alles proberen aan te bieden in de maat, kleur of afwerking die bij jouw huis past.”

Ze bieden vooral grote meubelen aan, zoals tafels, banken en stoelen. Één van de nieuwste producten waar Albers trots op is, is de Colom Quadpodtafel (€2169): een ronde houten tafel gemaakt van 100 procent hernieuwbaar materiaal, die je bovendien volledig uit elkaar kunt halen. Wanneer een onderdeel kapotgaat, is dat dus makkelijk te vervangen of te verwerken in een ander product.

De tafel is in vierkante of ronde vorm te krijgen. Bijvoorbeeld met de Oblique Dining Chair (vanaf €299, afhankelijk van de stof), met stalen frame en gestoffeerde rugsteun en zitoppervlak, zoals ook in de winkel geëtaleerd.

