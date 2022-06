Studio ArtZuid is galerie en kantoor ineen: ‘We willen kunst bereikbaar maken voor het grote publiek’

Beeld Daphne Lucker

In een pand met veel lichtinval en een grote achtertuin aan de Churchill-laan is onlangs Studio ArtZuid geopend. Een vrijblijvende galerie waar afwisselend kunstenaars hun werk tentoonstellen. Daarnaast doet de ruimte dienst als het permanente kantoor van de stichting ArtZuid, bekend van de tweejaarlijkse beeldenroute die volgend jaar mei weer opent. De studio is voor directeur Cintha van Heeswijck (57) de kers op de ‘kunsttaart’: “Alles komt op dit plekje samen.”

Van Heeswijck, tevens curator van de studio, is altijd op zoek naar synergie. Zo ook in haar zoektocht naar passende kunst voor in de expositieruimte. De allereerste expositie wordt vormgegeven door twee generaties kunstenaars: Karen Santen en Kevin Nieuwenhuijs, met respectievelijk keramische beelden en schilderijen.

Toegang tot de studio is gratis. De directeur vindt het belangrijk de open sfeer van stichting ArtZuid ook in het concept van de expositieruimte terug te laten komen: “Alle kunst is te koop. We willen graag kunst bereikbaar maken voor het grote publiek.” De prijzen variëren tussen de 300 en 1800 euro.

De exposities zullen om de twee maanden wisselen. Hierbij zal Van Heeswijck haar zoektocht naar harmonie blijven voortzetten, met als enige voorwaarde dat het altijd een groepsexpositie moet zijn. Omdat de gemeente Amsterdam een paar jaar terug de subsidie van de stichting stopzette, wordt alles gefinancierd door cultureel ondernemen. Om onder meer de studio te bekostigen wordt daarom om het kwartaal het Beeldenmagazine uitgegeven en zijn donateurs altijd meer dan welkom.

Studio Artzuid Churchill-laan 69A

