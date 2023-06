Studievereniging Jan Romein is uitgesproken links en hoopt ook hbo’ers en mbo’ers te trekken

Beeld Shutterstock

Waarom moest er een nieuwe vereniging bijkomen?

“Er was nog geen studievereniging die zich níet voordoet als politiek neutraal. Wij zijn van mening dat in een tijd als deze, waarin jongeren en studenten geteisterd worden door klimaatverandering, studieschulden en een gigantische inflatie, zeggen dat je neutraal bent een keuze is voor de status quo. Het is schijnonpartijdigheid, in de woorden van voormalig socialistisch UvA-hoogleraar en historicus Jan Romein.”

Wat voor leden trekken jullie?

“Over het algemeen jongeren en studenten die maatschappelijk geëngageerd zijn. We zijn bijvoorbeeld ook betrokken geweest bij de recente bezettingen aan de UvA. Andere studieverenigingen zijn vooral gezellig, er is weinig ruimte om dat engagement verder te ontwikkelen. Al is het bij ons een combinatie van, hoor: er zijn ook borrels en pubquizzen.”

Hoeveel leden hebben jullie?

“We zijn nog niet zo lang onderweg en de teller staat op dertig. Het gaat de goede kant op.”

En iedereen is welkom?

“We zijn nadrukkelijk geen studievereniging van de universitaire opleiding geschiedenis, maar van geschiedenis in het algemeen. Dus we vinden het heel leuk als hbo’ers en mbo’ers zich bij ons voegen. Zij hebben toch de potentie om die ivoren toren van de academische wereld omver te gooien.”

Is het socialistische gedachtegoed bezig aan een opmars?

“Ik weet het niet. Misschien is het wel nooit verdwenen. Binnen de opleiding merk ik in ieder geval dat er ruimte is voor het linkse discours in colleges, maar dat je er als student wel zelf achteraan moet. Een aantal studenten vindt dat interessant, anderen niet. En mocht die opmars echt bestaan, kunnen wij dat als nieuwe studievereniging in ieder geval helpen te faciliteren.”