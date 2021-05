Studeren in een hotelkamer, leidt dat niet af? ‘Het bed is niet opgemaakt’

Beeld Getty Images

Hoe gaat het studeren jou af in deze tijd ?

“Kort gezegd is het heel veel thuiszitten en dat is niet altijd makkelijk. Ik zit in het eerste jaar van werktuigbouwkunde: een nieuwe studie, maar zonder fysieke lessen. Daar had ik me meer bij voorgesteld. Deze pilot van Amsterdam Mentaal Gezond en de HvA komt dus als geroepen.”

Wat moet ik mij bij een studiekamer voorstellen?

“Je boekt een kamer voor een hele dag of een dagdeel en in ruil voor het laten zien van een HvA-pas, krijg je de sleutel. Er staan twee tafels en twee stoelen, zodat je met nog een student kunt studeren. Het bed staat ook nog in de kamer.”

Zo’n hotelbed is vast best ­verleidelijk.

“Het bed is niet opgemaakt, dus ik zou er niet snel inspringen. En er staan herkansingen op me te wachten, dus ik wil gebruikmaken van die tijd om te studeren. Dat dit kosteloos is en in een hotelkamer kan – in plaats van thuis – dat is lekker.”

Bijna alsof je een nachtje weg bent. Ontmoet je zo ook medestudenten?

“Je zit in elk geval met één iemand in een studiekamer; dat is meer dan géén. Het sociale contact met studiegenoten is een gemis. Goede resultaten halen is natuurlijk belangrijk, maar dat gaat niet een positieve mindset. Het ontmoeten van andere studenten hoort daarbij.”

De pilot loopt tot en met 30 mei. Hoe ga je vanaf daar verder?

“Ik hoop natuurlijk dat de actie ­langer zal duren én dat er andere creatieve oplossingen komen waardoor er voor studenten meer studieplekken buitenshuis ontstaan. Wie weet zit ik volgende maand in het Amstel Hotel te studeren.”