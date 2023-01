Studenten maakten een kaartspel om ze aan het praten te krijgen

Beeld Shutterstock

Studenten die tieners helpen.

“Afgelopen jaar volgde ik het vak Ondernemerschap en dacht meteen: het zou mooi zijn om tieners te helpen om met anderen in gesprek te gaan over wat er in die fase allemaal verandert in je leven. Ik heb dat zelf erg gemist. Samen met vier medestudenten hebben we daarom een kaartspel gemaakt. We wisten al snel: dit is niet voor een half jaar, maar we gaan er een echte onderneming van maken.”

Hoe werkt dat spel?

“Het is een vragenspel met 100 kaarten. Daar staan vragen, stellingen en opdrachten op. Je speelt in groepjes van maximaal zes personen, zodat je je makkelijk kunt openstellen. Iemand trekt een kaartje, leest voor – bijvoorbeeld: hoe ziet vriendschap er voor jou uit? – en dan geeft iedereen antwoord. Bij een stellingkaart geeft iedereen aan of hij het ermee eens is of oneens, en dan kun je daar vervolgens over verder praten. Een opdracht kan zijn: schrijf iets op waarvoor je dankbaar bent.”

Dat zou de mentale gezondheid moeten sterken?

“Het is een hot topic nu. Ik denk dat het voor tieners belangrijk is om te praten over wat hen bezighoudt. We hopen dat ze via ons spel bijvoorbeeld na gaan denken over wat hun behoeften zijn en hoe ze dat kunnen communiceren. Het zou ook mooi zijn wanneer ze eventuele problemen van vroeger, of patronen die ze van hun ouders hebben overgenomen, kunnen loslaten, en zo hun eigen weg kunnen volgen.”

Waar is jullie spel te vinden?

“We hebben een webshop: echtsociaal.nl. En we gaan langs bij middelbare scholen en hopen dat zij het spel willen kopen, en bijvoorbeeld willen spelen tijdens mentoruren.”