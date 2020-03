Studenten in geldnood door de coronacrisis: ‘Ik leen al maximaal’

Maximaal lenen, terug naar hun ouders, kleding verkopen. Door het sluiten van horeca en musea zijn veel studenten tijdelijk hun baan kwijt en kampen ze met geldzorgen.

Koen de Groot (27), net afgestudeerd in geschiedenis en Italiaans aan de UvA

“Deze maand red ik het nog wel, maar vanaf april wordt het lastig. Om geld te besparen woon ik nu weer bij mijn ouders. Via een uitzendbureau werk ik bij het Van Gogh Museum, waar ik de jassen van bezoekers ophang en kaartjes scan. Mijn laatste dienst in het museum was op 14 maart. Ik heb een uitkering aangevraagd bij het UWV, maar ik hoor pas halverwege april of ik daarvoor in aanmerking kom. Voorlopig heb ik nog een buffer en kunnen mijn ouders ­bijspringen, maar ik weet niet hoe lang dit nog gaat ­duren.”

Bowine Roodenburg

Bowine Roodenburg (20), student psychobiologie aan de UvA

“De huur van mijn kamer in de Haarlemmerstraat is 760 euro per maand. Ik leen maximaal, maar dan nog kom ik elke maand 100 euro tekort voor mijn andere vaste lasten. Dit compenseer ik normaal gesproken door in de bediening te werken bij restaurant Stout. Door mijn bestuursjaar bij studievereniging Congo heb ik de afgelopen drie maanden weinig gewerkt, dus zelfs áls ik via het UWV in aanmerking kom voor een uitkering, is dat niet genoeg. Ik ben onwijs gestrest over mijn financiële situatie. Gelukkig heb ik een lieve familie die hier en daar helpt.”

Rosa Moerman

Rosa Moerman (23), student aan het Amsterdam Fashion Institute

“Een of twee keer per week werk ik bij pizzeria Buurman & Buurman in Bos en Lommer. Ze blijven open voor bezorging, maar ik sta er voornamelijk achter de bar en die diensten gaan niet meer door. Ik verdien gemiddeld 200 euro per maand en dat is misschien niet veel, maar ik heb dat geld hard nodig voor mijn kamerhuur van bijna 700 euro per maand. Ik ben sinds een maand verhuisd naar een duurdere kamer, samen met een vriendin. Mijn vader helpt me nu, anders zou ik echt in de problemen komen. Ik leen al maximaal. Ik was net aangenomen bij een tweede baantje, maar dat gaat nu ook niet meer door. Ik probeer online wel dingen te verkopen om aan geld te komen. Zo heb ik laatst een skateboard verkocht voor 50 euro. ”

Bouke van Balen

Bouke van Balen (22), student bèta-gamma aan de UvA

“Ik wijs in Nemo bezoekers de weg en doe proefjes voor, maar nu is het museum dicht. Ik heb een nulurencontract, dus ik verdien momenteel niks en het is nog onduidelijk of ik een uitkering krijg. Toch ben ik wel blij met hoe mijn werkgever ermee omgaat. Het museum onderzoekt nu of de flexwerkers van Nemo ook in aanmerking komen voor een uitkering. Ze tonen initiatief om iedereen er het beste uit te laten komen. En ik heb het geluk dat ik door maximaal te lenen mijn vaste lasten kan betalen.”

Noa Hoekstra

Noa Hoekstra (19), student creative business aan de HvA

“Normaal geef ik drie keer per week rondleidingen in de Heineken Experience, voornamelijk aan toeristen. Er kwamen dagelijks gemiddeld drieduizend mensen, maar nu is de Experience dicht en werk ik helemaal niet meer. Mijn loon was 1200 euro per maand, maar mijn werkgever betaalt me nu nog maar 8 uur per maand uit. Daarom heb ik mijn DUO-lening (studiefinanciering) verhoogd van 400 euro naar 800 euro per maand. Afgelopen week heb ik even kritisch naar mijn kledingkast gekeken en heb ik een deel van mijn ­kleding online te koop gezet, maar dat schiet ook niet echt op. Je kunt moeilijk veel geld vragen voor een blouse die je zelf al twee jaar hebt gedragen en voor twintig euro hebt aangeschaft.”