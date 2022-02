Student ontleedde de stad en sloeg aan het tekenen: ‘Ik kijk naar het bruisende straatleven’

Beeld Vincent Spiering

Hoe luidde de opdracht?

“Eigenlijk heette die Show Me the Money. De opdracht was heel vrij, je mocht maken wat je wilde, maar het resultaat mocht niet in je ladekast verdwijnen. Dus een foto in de krant krijgen, of een film in een zaal vertoond krijgen en in mijn geval wordt het een boek.”

Je dacht bij het horen van de opdracht meteen: ik teken een boek?

“Nee, het begon veel vager. Ik wilde de stad observeren en bestuderen en begon mezelf vragen te stellen: hoeveel soorten raamkozijnen zijn er, hoeveel prullenbakken, balkons, voordeuren. Respectievelijk 965, 14, 12 en 83. En 5 soorten lantaarnpalen.”

Daarmee sloeg je aan het tekenen?

“Ik dacht: vang ik die categorieën in een symbool, of laat ik alles in verscheidenheid zien? Dat laatste dus, waardoor ik een avonturier in eigen stad ben geworden. Ik kan nu heerlijk kijken naar het bruisende straatleven, zelfs vanuit mijn eigen raam. Er valt zoveel te ontdekken in de stad. De boekcover bestaat bijvoorbeeld uit alle reclame- en uithangborden in de Hoofddorppleinbuurt. Samen vormen die dus het collectieve, commerciële beeld van de buurt.”

Wat leerde je van je observaties?

“Dat de Zeilstraat echt een knelpunt is waar alles doorheen komt, daarom heb ik die als een lange, hoge stapel in beeld gebracht. Het is een reflectie van de realiteit maar dan anders vormgegeven.”

Is het boek al klaar?

“Ik ben nu bezig met het inkleuren van het hele boek, en daarna ben ik er wel even klaar mee. Maar als eindexamenproject, volgend jaar, wil ik een tweede deel gaan maken.”