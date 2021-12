Student helpt nieuwkomers, en niet alleen op de Dag van de Vrijwilliger: ‘Wat zij hebben meegemaakt, heb ik ook meegemaakt’

Beeld Shutterstock

Wat doe je precies?

“Veel mensen zijn zenuwachtig als ze voor het eerst aan iets nieuws beginnen. Het helpt als er dan iemand met je meegaat die jouw taal spreekt. Ik help nieuwkomers door ze te begeleiden bij hun eerste dagen als vrijwilliger. Omdat ik Arabisch spreek, voelen zij zich gelijk een stuk veiliger.”

Hoe ben jij vrijwilliger geworden?

“Ik kom uit Syrië. Daar studeerde ik voor opticien, maar ik moest vanwege de oorlog vluchten. Zes jaar geleden ben ik in Nederland terecht gekomen. Omdat ik in een lastige situatie zat, kon ik hier niet direct met werk beginnen. Daarom ben ik doorverwezen naar de Vrijwilligers Centrale Amsterdam. Zo kon ik iets aan de maatschappij bijdragen en ook mijn taal verbeteren.”

Je was dus ooit zelf nieuwkomer, nu help je nieuwkomers.

“Wat zij hebben meegemaakt, heb ik ook meegemaakt. Het is daarom fijn dat je anderen kan helpen. Door nieuwkomers aan geschikt vrijwilligerswerk te helpen, hebben zij ook het gevoel dat ze anderen kunnen helpen en komen ze in aanraking met Nederlandse mensen. Dat is heel belangrijk. Vrijwilligerswerk is voor alles een medicijn.”

Hoe vaak vrijwillig je nu?

“Zo’n twee keer per week, als ik niet aan het studeren ben. Ook probeer ik zoveel mogelijk nieuwkomers tussen het studeren door te helpen via WhatsApp. Ik denk nog lang niet aan stoppen en verwacht dat ik dit ook zal blijven doen wanneer ik ooit een betaalde baan heb. Sinds mijn komst in Nederland voel ik me een mens. Dat heeft Nederland voor mij mogelijk gemaakt. Daarom wil ik graag iets aan Nederland teruggeven.”

Zie amsterdambedankt.nl en vca.nu.