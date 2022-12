Striptekenaar Hein de Kort: ‘Ik kan niet uitleggen hoe het in mijn hoofd werkt’

Precies 20 jaar geleden maakte Hein de Kort zijn eerste Piet & Riet van de Buis voor Het Parool. Precies 25 jaar geleden tekende hij zijn allereerste cartoon in deze krant, volgens de loonadministratie tenminste. Of nog eerder? De jubilaris: ‘Volgens mij weet niemand het precies.’

‘Als linkse, strijdvaardige striptekenaar dacht ik: Libelle? Het Financieele Dagblad? Maar mijn vormgever zei: doen.’ Beeld Marjolein van Damme

Boven op zijn woning is een extra etage gebouwd, met heel veel raam, uitkijkend op Buitenveldert. In de hoek staan meerdere fitnessapparaten en verspreid door de ruimte enkele boxen en nog meer gitaren. Een boek met bladmuziek ligt open bij What a wonderful world.

Er staan opvallend weinig stripboeken in de werkkamer van Hein de Kort.

“Ik lees geen strips,” zegt hij.

Zelfs zijn eigen stripboeken heeft hij niet allemaal, het zijn er inmiddels een stuk of zeventig, tachtig. Soms moet hij iets opzoeken uit een oud stripboek van hem. Dan wandelt hij wel even naar de stripwinkel in de buurt.

In deze kamer tekent hij drie, vier strips per dag. Voor Het Parool natuurlijk, en ook voor Het Financieele Dagblad, Nieuwe Revu en Veronica Superguide.

De Kort start zijn Wacom op. Dat is een gigantisch tekentablet van 24 inch, speciaal voor grafisch gebruik. Hij laat zien wat een Wacom allemaal kan en goochelt met kleuren in verschillende lagen.

Vroeger kleurde hij de achterkant van een vel geel, paars of groen, om zijn beroemde gloed op de achtergrond van een strip te krijgen. Nu doet hij dat met enkele klikken.

De tekening zelf maakt hij wel nog altijd met papier en kroontjespen. Voor de kenners: het papier is Schoellershammer 2G, de pen een Leonardt 801, De Kort zweert erbij. Die tekening scant hij, het inkleuren gebeurt op de Wacom.

Zoals iedere ochtend struint hij eerst alle nieuwssites af, op zoek naar inspiratie. “Ik scan koppen, of ik er iets mee kan. Meer kan ik er niet over zeggen. Ik kan niet uitleggen hoe het in mijn hoofd werkt.”

Een artikel over ziekteverzuim heeft potentie, of dat Rolls-Royce een waterstofmotor wil bouwen. Het engeltje voor op de motorkap van een Rolls-Royce is een dankbaar onderwerp, en met waterstof moet ook het nodige mogelijk zijn.

Dan leest hij een kop op nu.nl: ‘Zover mag een werkgever gaan om personeel te controleren.’

De Kort glimlacht. “Ik hoef dat artikel niet eens meer te lezen.”

Alles actueel

Al vijfentwintig jaar bij Het Parool. Dat moet voor hem toch bijzonder zijn.

“Volgens mij al veel langer.”

De Kort maakte zijn eerste tekening in deze krant voor Goochem, een jongerenpagina die al sinds 1988 niet meer bestaat.

De jubilaris: “Niemand weet volgens mij precies wanneer ik ben begonnen. Ik kan het zelf ook niet meer nakijken. Mijn digitale archief gaat maar tot 2001.”

We kunnen het ook houden bij 2002, de eerste Piet & Riet van de Buis, zijn dagelijkse strip over een televisieprogramma, midden tussen de televisieprogrammering op de mediapagina. 2002 betekent precies twintig jaar geleden.

“Laten we dat gewoon doen. Dat is wel zo leuk.”

Hij verhuisde een aantal keer door de krant en staat de laatste jaren op Het Hoogste Woord, de opiniepagina. Piet & Riet zijn hun achternaam in die tussentijd verloren. Ze reageren tenslotte niet meer alleen op programma’s op de buis, maar op de toestand in de hele wereld.

“Al die televisieprogramma’s, dat is natuurlijk een soort snoepwinkel. Je pakt gewoon de gids en zoekt iets. Hier, Cowboy Cheerleaders. Death in Paradise. Met de titel alleen kun je al iets doen.”

Maar ook met de actualiteit kan hij goed uit de voeten. Zijn definitie van actualiteit is breed.

“Een opa die iets niet op zijn telefoon kan vinden, of Rusland. Ik leef nu. In die zin is alles actueel.”

Zesenzestig is hij, en voorlopig tekent hij nog wel door.

“Ik heb geen pensioen, ik moet. Maar dat vind ik ook niet erg. Zolang de bladen mij nog willen. Ik ben blij met wat ik doe.”

Vrouw met slechte knieën

Binnenkort krijgt hij twee nieuwe knieën. Je kunt knieën het beste tegelijkertijd ­vervangen, zei de dokter. Daarna zal hij maanden moeten revalideren, opnieuw leren lopen. Een lange rit.

“Ik zal ongetwijfeld chagrijnig zijn. Mijn vrouw kijkt er niet naar uit. Maar uiteindelijk lijkt het me te gek als ik weer sprintend door het leven kan gaan.”

Echt sprinten is ook weer niet per se nodig. Als De Kort maar weer gewoon alle holes van zijn geliefde golfbaan kan lopen. Nu redt hij er negen, tien, soms elf. Voor meer holes moet hij op een karretje.

Even een vrolijke anekdote tussendoor over zijn EPD, zijn elektronisch patiëntendossier. In de digitale medische wereld gaat nog weleens wat mis. Zo vroeg een arts bij het nakijken van de knieënhistorie aan De Kort of hij drie jaar eerder een onvolbrachte zwangerschap had gehad.

Verkeerde dossier.

Tot zijn verbazing duurde het nog jaren voordat het EPD in orde was gebracht, en dat ging beetje bij beetje.

“Volgens mij loopt er nog altijd ergens in Amsterdam een 39-jarige vrouw rond met twee heel slechte knieën.”

Zijn eigen knieën zijn al een probleem sinds de tienerjaren. Hein de Kort was een zeer talentvol voetballer bij Sporting Martinus in Amstelveen. Hij speelde overal in het veld, maar altijd in het midden. Een profcarrière lonkte.

Tot hij op zijn zeventiende zijn knie verdraaide. Kapotte knie, weg carrière. Eenmaal gerevalideerd speelde hij wel nog in een vriendenelftal, en daar verdraaide hij zijn andere knie.

“Echt verschrikkelijk jammer. Nog jaren later, als ik langs een voetbalveld fietste op een zondagochtend, druilerig weer, en ik hoorde het getrap tegen een bal en het geluid van de jongens, dan biggelden de tranen over mijn wangen.”

Het had één voordeel. De Kort twijfelde zijn hele jeugd waar hij in het leven voor zou kiezen: sport of kunst.

“Door die blessure was één weg afgesloten. Dat is voor een Weegschaal zoals ik wel fijn. Dat voor jou besloten is door de kosmos.”

Meisjesschool en Bijlmerbajes

Hein de Kort tekent al zijn hele leven. Dat moet letterlijk worden opgevat. De running gag in huize De Kort was dat Hein al tekende vóór zijn geboorte. “Aan mijn binnenkant zijn tekeningen aangetroffen,” zei moeder Truus, een Brabantse. “Een soort grottekeningen, maar dan op mijn vlees.”

Humor heeft Hein dus ook niet van een vreemde.

“Dat verhaal heeft iemand ervan gemaakt, maar het is wel waar dat ik al-tijd aan het tekenen was.”

De Kort werd geboren in Laren, 1956, maar groeide op in Amsterdam, in een gezin met vijf kinderen. Zijn vader, een textielagent, had liever gehad dat hij ging studeren, dokter of advocaat, maar daar voelde hij niets voor.

“Later, toen het beter ging en ik ook geld ging verdienen, waren ze toch echt wel trots op me.”

Toen op de middelbare school zijn voetbaldroom verloren ging, stond De Kort voor de keuze: Rietveld Academie of lerarenopleiding tekenen en handvaardigheid. Het werd het laatste, d’Witte Lelie in Amsterdam.

“Een laffe keuze. In de zin: dan kun je er altijd nog geld mee verdienen. Niet wetende dat lesgeven ongeveer het ergste is wat er is. Voor mij. Ik heb bewondering voor leraren.”

Drie jaar stond De Kort voor de klas, in een meisjesschool in Zuid en ook in de Bijlmerbajes, en toen was hij er klaar mee.

“Het stomme is: ik gaf op heel leuke plekken les, maar ik wilde mijn ei leggen. Lesgeven betekent dat je interesse hebt in het ei van een ander.”

Nadat hij stopte met lesgeven, wilde hij nog maar één ding: strips maken. Hij begon bij De Waarheid (“Er was geen geld, ik geloof dat ik vijftien gulden per tekening kreeg.”), daarna al snel in Oor, Nieuwe Revu en toen Goochem bij Het Parool. Weer een tijd later kwamen Libelle en Het Financieele Dagblad.

“Ik was natuurlijk de linkse, strijdvaardige striptekenaar, dus ik dacht: Libelle? Het Financieele Dagblad? Dat stond daar wel haaks op. Rudy Vroman, de man die mijn boeken vormgeeft, zei: ‘Moet je absoluut doen. Die mensen hebben ook recht op humor.’ Bovendien, ik ben natuurlijk een hoer. Mensen vragen mij en ik maak wat ze vragen. Hoeren doen heel goed werk, vind ik. Tenminste, daar ga ik vanuit.”

Schaamhaar

Een van zijn eerste boeken heette Pardon Lul, u staat op mijn hondje. Zijn ‘Pardon Lul’ werd een groot succes, met een serie boeken, T-shirts (de klassieker ‘Taxi! Dikke vrouw!’) en een vaste plek in Penthouse.

Toch nog even terug naar die leraren­opleiding. De Kort wil gezegd hebben dat hij daar geen enkele spijt van heeft.

“Want ik heb daar mijn vrouw ontmoet, en dat is ook wat waard. Zij is toen al snel naar de Rietveld gegaan, zij wel.”

Zijn vrouw Marijke van Oostrum (63) werd schilder en ook hun beide dochters zijn de kunst ingegaan: Sophie (36) deed de fotoacademie en is fotograaf, Stella (35) deed de Rietveld en is tekenaar.

Ontroerend feitje: vorig jaar heeft de hele familie de illustraties verzorgd voor een boek van Karen Soeters, bekend dierenactivist. Zij was bezig met een boek over dieren met een slecht imago, ratten, duiven, haaien, genaamd Rotbeest!

“Het is een prachtig boek geworden. Op de voorkant staat ook echt: geïllustreerd door de familie De Kort. Dat vind ik zó verschrikkelijk leuk.” Zo leuk dat het viertal dit jaar een tweede boek samen heeft geïllustreerd, Het bromvliegeffect, over hoe kinderen moeten omgaan met vervelende ouders, vrienden, pesten enzovoorts.

Hij haalt een mapje uit de kast met een reclamecampagne die niet is doorgegaan. Een leuk verhaal. Shagmerk Drum vroeg kunstenaars en stripmakers iets te doen met Drum. Jan Jansen, Herman Brood. Alles mocht. De Kort vroeg nog duizend keer: alles mag, weten jullie het echt zeker?

Nee, alles, laat je gaan, er is geen grens, niks.

Want in de wereld van Hein de Kort kom je met een buil shag al snel uit bij schaamhaar, dus hij had twee grote poppen van papier-maché gemaakt van Dirk en Desiree. Tussen de benen van de toch al forse Desiree zat een flinke toef shag en ook de snor van Dirk bestond uit een pl­ukje.

Toen hij de poppen inleverde, zei het reclamebureau: ja, nee, dat kan natuurlijk niet, er zijn grenzen.

Uiteindelijk kreeg Dirk een zwembroekje aan en Desiree een bananenrokje. De snor werd touw. “Maar goed, dat was nou net de lol.”

De campagne ging niet door. De foto is later gebruikt voor de cover van Dirk en Desiree deel 4.

Scusi Stronza

En nu hij toch bezig is (“Ik had voor dit interview allemaal dingen bedacht die mis zijn gegaan”): een campagne voor Otrivin. De Kort had van zo’n flesje neusspray een figuurtje gemaakt. Ze gingen er een weekstrip van maken in kranten over de hele wereld.

De Kort begon al te rekenen. Vijf euro per stripje, maar dat voor tweeduizend kranten. Hij werkte zich uit de naad om er iets leuks van te maken, alles was bijna rond, tot de projectleider iets doms deed en op staande voet ontslagen werd. Einde project ook meteen.

De Kort slaakt ook na al die jaren nog een diepe zucht.

“Er zijn zoveel dingen niet doorgegaan, waarvan ik dacht: dit kan de klapper zijn.”

Tijdens het WK van 1990 in Italië kwam een Italiaan bij zijn uitgever: we zoeken voetbalgrappen. De Kort was net bezig met Pardon Lul en die grappen vond de Italiaan erg leuk. Hij wilde de tekening afdrukken op de kussentjes in de stadions. Die worden na elke wedstrijd weggegooid, dus hoeveel van die kussentjes met een bedrukte De Kort zouden er dat toernooi wel niet doorheen gaan?

Tussen de 100.000 en 750.000.

Een gulden per kussentje, toch niet slecht. Pardon Lul werd adequaat vertaald in Scusi Stronza. Tot na een week het telefoontje kwam: we gaan toch iets anders doen.

De Kort kan er inmiddels weer om lachen. “Het is maar geld. En ik mag niet klagen, het gaat hartstikke goed. Ik heb een prima leven. En helemaal dat ik dit mag doen. Wel met wat omwegen, maar dit is waar ik voor gemaakt ben. Ik ben een ­gezegend mens.”