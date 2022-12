Stress rond oud en nieuw: ‘Zelfs plezier is een prestigekwestie geworden’

De jaarwisseling zorgt elk jaar weer voor stress en onzekerheid: hoe, met wie en waar wordt het gevierd? En hoe voorkomen we dat het feest aan ons voorbijgaat door ons af te blijven vragen waar het misschien nóg leuker is?

Er is één moment per jaar waarop iedereen ‘moet’ pieken. En dat moment is op de seconde af bepaald: 1 januari om 00.00 uur. Hoewel het een feestelijk moment zou moeten zijn, waarop iedereen zijn (alcoholvrije) champagne heft, elkaar zoent en plezierig het nieuwe jaar start, zorgt het vaak vooral voor stress, onzekerheid en uitgestelde keuzes.

Gaan we naar een van de talloze huisfeestjes? En kiezen we dan voor die van de vriend die de beste feesten kan geven, of gaan we voor het huis dat het dichtst bij het Museumplein is? Op het Museumplein wordt dit jaar een vuurwerkshow georganiseerd: ‘Amsterdam telt af naar 2023’.

Of tellen we af bij Pllek op de NDSM, of tijdens Tiktak in Afas, of toch liever midden in de stad tijdens Encore in de Melkweg? Wat ook kan, is eerst met een fles champagne door de stad struinen en dan ‘zien we het wel’. Of een combinatie? Nog even wachten met besluiten, misschien? Of in ieder geval alvast tickets kopen voor een feest? Die kunnen altijd nog op TicketSwap. Alleen op de bank met een film en lekkers kan natuurlijk ook gewoon. Of een spelletjesavond met de buren?

In de steek gelaten

De keuze is reuze en juist die vele mogelijkheden voor die ene avond maken het lastiger een goed gevoel aan je keuze over te houden, legt psychotherapeut Carien Karsten uit. “Als je voor het een kiest, dan weet je ook voor wat je niet kiest. Je kan maar op een plek tegelijk zijn en daarom mis je heel veel dingen. Dat is feitelijk gezien ook zo. Het aanbod is enorm en sociale media komen daar ook nog bij: we horen niet alleen dat er op andere plekken dingen te doen zijn, we kunnen het ook zien.”

De 27-jarige Roos geeft daarom geen huisfeestjes meer. Drie jaar geleden gaf ze samen met haar vriend thuis een feest. Met zo’n twintig vrienden begon de oudejaarsavond in haar huis in Zuid. Ze had groots inkopen gedaan, schalen met gummibeertjes in wodka en punch neergezet, champagne, snacks – ze had zelfs een frituurpan gekocht zodat ze later in de nacht een vette hap konden klaarmaken.

“Om een uur of elf zat iedereen op zijn telefoon en zagen ze dat een dj die ook in Zuid woont een dik feest gaf. Toen wilde iedereen daarheen en bleken er een paar vrienden te zijn die hem kenden en mensen mee mochten nemen.” Nog voor het twaalf uur was, was het huis van Roos en haar vriend leeg.

“We gingen zelf ook maar mee, anders waren we met z’n tweeën en wij wilden juist met anderen feesten op oud en nieuw. Op dat moment voelde ik me wel in de steek gelaten, maar ik wilde ook heel graag blij aan het nieuwe jaar beginnen. Dus ik liet het gaan, en ergens begrijp ik het wel. Iedereen is op zoek naar het leukste feest om het nieuwe jaar mee in te luiden. Jammer dat het niet bij mij was en jammer van de inkoop. Dat vond ik wel echt zonde, er zat veel geld in en ik studeerde toen nog. Dit jaar ga ik naar een huisfeest van een vriend en daarna zie ik wel. Ik wil me nergens op vastleggen.”

Door de ogen van een ander

We hebben de hele dag te maken met tientallen keuzes die we moeten maken. Welke supermarkt, gaan we fietsen of lopen, wat eten we, wat eten we niet, nu of straks naar bed; het zijn allemaal minimomenten van keuzestress. Niet voor niets hameren productiviteits- en gezondheidsgoeroes op het hebben van routines. James Clear schreef er in zijn bestseller Atomic Habits uitgebreid over. Door gezonde, bewuste en zelfgekozen, routines in te bouwen in onze levens hebben we minder last van verleidingen, omdat we op zwakke momenten geen keuzes hoeven te maken maar ons laten leiden door onze routine. Zo houden we meer energie over voor sporadische en grotere keuzes die gemaakt moeten worden.

Zoals de keuze voor het oudejaarsavond. “Ik wil blij het nieuwe jaar in,” zegt Yasmien Karay (19). “Het is het feest van het jaar en het moet goed zijn. Daarom stel ik nog even uit wat ik ga doen. Ik heb wel opties: misschien Museumplein met vriendinnen. Of we willen naar ChinChin, maar als het daar niet leuk is hebben we een kaartje gekocht voor niets.” Karay gaat sowieso met twee vriendinnen op stap. “We kijken daarna wel op Snapchat waar anderen zijn. Als het daar leuker is, gaan we daar heen.”

“Zelfs plezier maken is een prestigekwestie geworden,” zegt Karsten, die gespecialiseerd is in stressproblematiek. “Keuzestress hebben we allemaal, omdat het aanbod van alles zo gigantisch is. Fomo, fear of missing out, zit dicht tegen keuzestress aan, maar is meer op de buitenkant gericht.” Karsten legt uit dat fomo de angst is dat we in de ogen van anderen een saai leven leiden. “Het moet in vergelijking tot anderen goed, leuk of plezierig zijn. Alsof je door de ogen van een ander naar jezelf kijkt en dan beoordeelt: sta ik hier goed? En die beoordeling is groter bij impactvolle momenten, zoals oud en nieuw. “

Wie op oudejaarsavond toch ergens is waar ie niet wil zijn, doet er goed aan om te relativeren. Het gras lijkt echter altijd groener aan de overkant. “Dat is makkelijk gezegd. Soms zie je mensen grijpen naar de alcohol of een lijntje, om het vervelende gevoel te verdoven. Vraag jezelf af: hoe belangrijk is die ene avond nu? Is een niet-fantastische avond bepalend voor de rest van mijn leven?”

Elkaar overtreffen

Een jonge vrouw kreeg een voicememo van 4 minuten met alle opties, een vriendengroep spaart al vanaf de zomer voor een groot feest, en een stel appt elkaar al sinds november elke optie door die binnenkomt – zonder een keuze te maken. “We leggen onszelf zoveel druk op door die ene avond belangrijker te maken dan nodig,” zegt Karsten. “Deze druk ontstaat door al die alledaagse berichtgevingen en gesprekken die we met elkaar hebben.”

In de eerste zin van dit artikel staat het ook al: ‘moet’ pieken. Wie zegt dat we moeten pieken op oud en nieuw? “Dat is een vraag die we ons allemaal moeten stellen,” zegt Karsten.

Een belangrijkere vraag die iedereen aan zichzelf moet stellen: Waar word ikzelf blij van? “Het is een best lastige vraag in een tijd waar alles en iedereen elkaar probeert te overtreffen met de mooiste foto’s en bijzonderste bezigheden, die we allemaal van elkaar kunnen volgen.”

Vergelijkcultuur

Richard Layard, emeritus hoogleraar arbeidseconomie noemt dit de ‘happiness paradox’. In zijn onderzoek naar geluk analyseerde hij de relatie tussen inkomen en geluk. Hij concludeerde dat individuen nooit echt gelukkig kunnen zijn wanneer ze hun eigen geluk vergelijken met wat anderen hebben. Door het maken van een vergelijking hebben ze onvoldoende aandacht voor wat henzelf gelukkig maakt.

De vergelijkcultuur verklaart deels ook de ­continue honger naar meer. Er zal immers áltijd iemand beter zijn of in ieder geval de beste.

Het is oké als je alleen op de bank wil zitten, voor twaalven in bed wilt kruipen, of alle huisfeestjes wilt afgaan. “Het gaat erom dat je contact maakt met je eigen behoeftes, zonder jezelf te willen bewijzen naar anderen,” zegt Karsten, die toegeeft dat dat eerste een grote opgave kan zijn. “Wat ikzelf bij mensen toepas is het teruggaan in de tijd. Wat vond je leuk om te doen toen je acht of negen was? Op die leeftijd ben je niet bezig met je aanpassen aan de verwachtingen van anderen. Je bent dan alleen met jezelf bezig, en dat mag je nu nog steeds zijn.”