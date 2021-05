Streetart is de creatieve ziel van de stad en krijgt een eigen gids

Beeld Shutterstock

Uw platform heet Street Art Cities. Wat betekent streetart voor de city?

“Streetart is heel lang underground geweest, deel van een rebelse cultuur, maar maakt eigenlijk volledig deel uit van de identiteit van een stad. Streetart is de creatieve ziel van een stad.”

Wat zegt de Amsterdamse streetart over onze ziel?

“Dat Amsterdam open-minded is en een heel rijke geschiedenis heeft aan graffiti. De NDSM-werf is bijvoorbeeld echt een iconische plek. Daar is ook de Anne Frank-mural van Eduardo Kobra, mijn favoriet in Amsterdam. Amsterdamse streetart zorgt ervoor dat je even stil gaat staan, letterlijk en figuurlijk, en begint eigenlijk een dialoog tussen de maker en de kijker. Ik hou er erg van.”

Maar u woont in Antwerpen, hoe brengt u dan de Amsterdamse streetart in kaart?

“Op onze website staan inmiddels al 800 steden, maar voordat die in de app komen beoordelen wij, het kernteam, of de stad ook echt goed gedocumenteerd is door leden van onze community van Street Art Hunters. Er zijn nu wereldwijd zo’n 1200 hunters actief en steeds meer steden komen in aanmerking voor een plekje in de app, zo ook Amsterdam nu.”

Dat klinkt stoer. Kan iedereen een hunter worden?

“Ja, dat kan. Als je een officiële hunter wil worden kun je het beste een mailtje sturen naar Street Art Cities.”

Bent u zelf eigenlijk kunstenaar?

“Als kind tekende ik een beetje, maar nee, eigenlijk niet. Ik werk als onderhoudscoördinator bij een groot bedrijf in de Antwerpse haven. Street Art Cities is een manier om mijn liefhebberij te delen.”