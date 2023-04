Streetart Frankey vernoemt het Stadionplein tóch naar Johan Cruijff

Streetart Frankey maakt voor Het Parool wekelijks een foto van een van zijn nieuwe kunstwerken in Amsterdam. Deze week: een ‘officiële’ nieuwe naam voor het Stadionplein.

Je dacht: ik doe nog even een duit in het zakje wat betreft de hernoeming van het Stadionplein.

“Ja, wel lollig, hè. De discussie daarover is telkens heen en weer gegaan: eerst zou het wel het Johan Cruijf worden, en toen weer niet. Sommige buurtbewoners waren voor, anderen tegen. Toen de eigenaar van het Citroëngebouw op het plein me benaderde me of ik niet een standbeeld van Johan kon maken, dacht ik: dat wil ik wel, maar ik wil nog iets extra’s doen.”

Dus nu heeft het plein een bronzen Cruijff én twee namen!

“Ja! En daarnaast: in steden hebben allerlei dingen een koosnaam, we noemen Amsterdam ook Mokum en Damsko. Dit zie ik dan als de eerste ‘officiële’ bijnaam, namelijk vereeuwigd op een straatnaambordje. Als knipoog.”

Maar je gaat het pas zien als je het doorhebt, hè?

“Ja, je moet ’m wel even zoeken, ik wilde niet dat het beeld te erg op zou vallen. Maar het is heel gaaf: hij zit op een soort klein bordesje, alsof er ooit al bedacht is dat daar een beeldje moest komen.”

Het is niet je eerste ode aan nummer 14.

“Klopt, ik maakte in 2019 ook al eens een glas-in-lood van Cruijff bij de tramhalte van lijn 14 op het Javaplein. Maar een bronzen beeld is toch een soort ultieme ode.”

En de datum van de onthulling? Zit daar nog wat achter?

“1 april is toch de dag van de lach, dat is mooi. In presentaties gebruik ik af en toe de Cruijff-quote ‘Om gelukkig te zijn moet je iets doen waar je gelukkig van wordt’. Dat is toch een vet goeie?! Ik word hier gelukkig van. En ik hoop dat iedereen gelukkig wordt van deze oplossing.”

