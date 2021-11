Street artist Judith de Leeuw werd plotseling cryptomiljonair

Een van de werken die Judith de Leeuw verkocht.

Watskeburt?!

“Ik werd benaderd door een Zwitsers bedrijf, Idoneus, een online marktplaats voor luxe goederen. Ze verkopen echt alles: privé-eilanden, Picasso’s, villa’s, vliegtuigen, noem maar op. Ze wilden vier werken van me kopen, met hun eigen cryptovaluta. Ze betaalden drie miljoen ‘Idon tokens’, omgerekend 2,5 miljoen euro.”

Om wat voor werken gaat het?

“Een doek van 8 meter hoog, met daarop een klein kind dat haar gezicht in de handen drukt, terwijl ze wordt overspoeld door dollarbriefjes, als aanklacht tegen het kapitalisme. En een ander werk is een voorloper van mijn muurschildering op het Leidseplein, van de Surinaamse danseressen.”

En nu bent u miljonair.

“Heel vreemd. Ik ben altijd arm geweest, en dat was ook mijn vooruitzicht toen ik kunstenaar werd. Ik wilde nooit grof geld verdienen, deed zelfs mijn best om arm te blijven: geld gaf ik meteen uit aan non-profit projecten.”

Gaat u dat nu weer doen?

“Een derde gaat naar een Italiaanse organisatie die kinderen helpt die in een moeilijke situatie zitten. Het is heel breed: van ernstig zieke kinderen tot kinderen die, net als ik vroeger, thuis problemen hebben en in jeugdinstellingen verblijven.”

Hoe komt dat geld bij hen?

“Ik ga van die cryptomunten waarschijnlijk een groot huis en een jacht kopen van Idoneus. Dat kan ik dan vervolgens voor euro’s verkopen.”

En de rest van het geld?

“Dat ga ik gebruiken om maatschappijkritische, gratis schilderingen te maken. Ik wilde altijd nog een project op de Noordpool doen om aandacht te vragen voor de milieucrisis. Daar is normaal geen budget voor, nu kan ik het zelf financieren. Ik kon ook een villa kopen op een tropisch eiland met 1000 hectare grond, maar daar word ik niet gelukkig van. Ik wil mensen anders laten denken en zo iets bijdragen aan de maatschappij.”