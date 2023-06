Stratego bestaat 65 jaar: ‘Je wil de tegenstander door de grond zien zakken’

Beeld Jumbo

Hoe werd Stratego eigenlijk geboren?

“Het is ontwikkeld door Jacques Mogendorff, waarschijnlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Meneer Mogendorff was Joods en werd in de oorlog opgepakt in Amsterdam. Hij overleefde de concentratiekampen en bracht Stratego na de oorlog op de markt bij fabrikant Smeets en Schippers. In 1958 werd het verkocht aan speelgoedfabrikant Jumbo; dat is nu 65 jaar geleden.”

Hoelang bent u al liefhebber?

“Kleine Bennie Leijten kreeg het spel in 1962. Ik was 9 jaar en meteen fan. Sindsdien heeft het spel altijd een rol in mijn leven gespeeld. Ik deed lang productontwikkeling bij Jumbo, waar ik alle Strategovarianten ontwikkelde – behalve het moederspel van Mogendorff. Daarnaast deed ik jaren mee aan toernooien in binnen- en buitenland.”

Wat vindt u de charme van het spel?

“Mensen houden van het thema. Die Napoleontische oorlogvoering heeft iets heroïsch. Persoonlijk houd ik van dit speltype, hidden ranking, waarbij je niet weet wat de tegenstander heeft. Ik probeer de tegenstander te lezen én probeer hem of haar met mijn lichaamstaal te misleiden. Als iemand snel zet, komt dat bijvoorbeeld vaak door enthousiasme: ‘Há, ik weet waar jouw generaal staat.’ Daar maak ik vervolgens gebruik van.”

Op naar de honderd?

“Ik denk dat Stratego dat wel haalt. Bordspellen zullen altijd blijven. Ze geven een element aan het spel dat computers niet hebben: bij bordspellen kun je elkaar in de ogen kijken, de menselijke emoties zien. Ik schaak en stratego weleens online, maar dat is echt minder leuk. Je wil de tegenstander toch door de grond zien zakken wanneer ie een rotzet doet?”