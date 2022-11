‘Straks gaat ze nog zingen,’ zei de vrouw achter me

Beeld Sjoukje Bierma

Er was een folder van de GGD Amsterdam bij me in de bus gedaan.

‘Je kunt je coronaprik halen op...’ en dan volgde de datum en het adres.

Tussen half twee en vijf uur ’s middags afgelopen vrijdag kon ik in een buurtcentrum terecht.

Eerst dacht ik nog dat het een lokbrief was, en dat ze dan bij me zouden inbreken als ze me de deur uit zagen gaan, want soms ben ik erg argwanend. Vooral dat amicale ‘Je’ maakte me achterdochtig. Maar ik had geen zin om verderop als een slechte privédetective om het hoekje van een gebouw te gluren of er ook daadwerkelijk een bende achter de oproep schuilging.

Ik ging de vierde prik halen.

Om tien over half twee stapte ik het buurtcentrum binnen.

Het was er al stampvol.

Van een grote man met een doos mondkapjes kreeg ik een mondkapje en een oranje post-it waar met de hand een nummer op was geschreven.

Ik was nummer 44.

Ik ging op een stoel zitten in de wachtruimte.

Naast me zat een man met nummer 17.

Om de zoveel tijd mochten er van een vrouw met een blauwe sweater waar de woorden First Aid op stonden steeds vier mensen met haar meelopen een gang in. De reisleidster van deze middag.

Ze was een en al vrolijkheid, maar binnen het kwartier ze het overzicht kwijt.

“Willen jullie zelf bijhouden welke nummers er aan de beurt zijn?” vroeg ze.

Meteen gemonkel.

“Dat kunnen jullie toch wel? Jullie zijn toch allemaal volwassen?”

De angst voor voorkruipen nam bezit van de groep wachtenden. Ik zag verschillende mensen verschrikt naar hun nummer kijken, en vervolgens naar de oranje post-its van anderen.

Een vrouw hield snel haar nummer voor de borst.

“Anders gaan jullie mee in de zak naar Spanje hoor.”

Een paar oude mannen begonnen te grinniken.

“Dat mag je toch niet meer zeggen?” fluisterde een vrouw achter me.

“Meid, ik weet het niet meer,” kreeg ze als antwoord. “Ik ben meer van de kerst.”

Ik zag dat iedereen een formulier in de hand had, en ik stak mijn vinger op.

“Heeft u voor mij ook een gezondheidsverklaring?”

“Nee,” zei ze kortaf en heel beslist.

Ze wilde weglopen en begon toen te lachen.

“Had ik je, hè? Wil je een pen?”

“Die heb ik zelf bij me,” zei ik zo aardig als ik kon.

“Het duurt wel lang,” zei een man die op een stoel zat, naast zijn rollator.

“Ik ga straks een dansje voor jullie doen,” zei de vrouw in het blauw monter.

“Zoek maar een leuke vent uit,” zei een vrouw.

“Genoeg knappe mannen hier,” grapte de man van de rollator, en hij trok zijn stropdas nog even recht.

“Ik kan niet kiezen,” ketste de vrouw in het blauw lachend terug.

“Straks gaat ze nog zingen,” zei de vrouw achter me met een vermoeide stem.

Eindelijk mocht ik de gang in waar aan het einde een kamer was waar de prikken werden gezet.

Hier geen joligheid, wat ik toch wel jammer vond.

Nadat ik met Pfizer was gevaccineerd liep ik door de wachtruimte. Het was er nog drukker geworden.

Maar de vrouw in het blauw was nog steeds enthousiast pennen en formulieren aan het uitdelen. En ze was erbij aan het zingen. Ik geloof iets van een volkszanger.

Een ouder echtpaar wiegde heen en weer.

Ik riep haar uit tot Werkneemster van de Dag.

“Hebben we er nog zin in?” hoorde ik haar nog roepen toen ik naar de uitgang van het buurtcentrum liep.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl.