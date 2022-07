Stormtroopers in het Concertgebouw – ‘Mensen zijn soms echt in shock’

Wie in juli de Star Wars-voorstellingen in Het Concertgebouw bezoekt heeft grote kans ze tegen het lijf te lopen: de Stormtroopers van de Dutch Garrison. Achter het ruimteharnas gaat een wereld schuil, vertelt Martijn de Vrieze (48). ‘Als Stormtrooper durf ik dingen die ik anders niet zo gauw zou doen.’

Achter op het visitekaartje van Martijn de Vrieze staat een foto van hem met een glanzend zwarte helm met zuurstof­masker. De voorkant vermeldt dat hij een eigen bedrijf heeft als Software Performance Consultant, maar in uniform als TIE Fighter Pilot bij de Dutch Garrison zou je bijna vergeten dat hij ook een gewone baan heeft. Of gewoon, bijna gewoon: niet iedereen afficheert zich als ‘ethical ­hacker’.

“Als kind had ik al een bepaalde fascinatie voor de duistere kant van het leven. Je weet dat bepaalde dingen niet mogen maar toch doe je ze. Het is niet zo makkelijk om of alleen maar goed, of alleen maar slecht te zijn. Dat zie je ook aan Luke Skywalker, een van de personages uit Star Wars. Hij wil graag naar de Light Side, maar de verleiding van de Dark Side is wel heel erg groot. Het is een voortdurende strijd.”

Vijftienduizend vrienden

In de Dutch Garrison zijn alleen de bad guys uit Star Wars vertegenwoordigd. De slechteriken spreken immers het meest tot de verbeelding. De Garrison bestaat nu twintig jaar en is onderdeel van The 501st Legion, dat vijf jaar eerder in Amerika werd opgericht. “Het is een wereldwijde club van Star Wars-fanaten,” legt De Vrieze uit. “Ik zeg bewust fanaten, ‘fans’ volstaat niet voor de enorme toewijding die wordt gevraagd. We vormen een hechte familie. Je hebt er als lid in één klap honderdvijftig Nederlandse vrienden bij en wereldwijd een kleine vijftienduizend.”

In Het Concertgebouw zijn alleen door de Garrison goedgekeurde kostuums te zien. Beeld Govert Driessen

“Formeel gezien zijn we militair ingericht. Met een legioen dat is onderverdeeld in garnizoenen en outposts,” vervolgt De Vrieze. Binnen de Dutch Garrison heeft hij verschillende taken. “Behalve Storm­trooper ben ik Executive Officer, de rechter­hand van de Commanding Officer. Daarnaast ben ik evenementencoördinator voor de goede doelen waar wij ons voor inzetten. Denk aan Make-A-Wish, Stichting Hoogvliegers en Stichting Opkikker.”

Het garnizoen doet al een aantal jaren mee met de Dam tot Damloop. “Lopen hè, niet rennen. Het geld dat we daarmee inzamelen gaat naar Pink Ribbon.” Ze mogen dan bad guys zijn; wél van het soort met het hart op de goede plek. Alle activiteiten waaraan de leden van de Dutch Garrison deelnemen zijn op vrijwillige basis: ze krijgen er nooit voor betaald.

Martijn de Vrieze test als ethical hacker digitale beveiligingssystemen.

De Vrieze, codenaam 69241 – “een combinatie van de geboortedata van mijn zoon, dochter en vrouw” – trad zes jaar geleden toe. “Ik volgde de Legion al heel lang via social media. Maar er was steeds wel weer iets dat me tegenhield om lid te worden: carrière, kinderen.”

Hij heeft nu vijf kostuums. Allemaal zelfgemaakt, vertelt hij trots. “Mijn eerste was de TIE Fighter Pilot uit A New Hope. Daar heb ik zo’n drie, vier weekenden aan gewerkt. Maar met mijn First Order TIE Pilot uit The Force Awakens ben ik maanden bezig geweest. Dat kostuum heb ik zelf hoogglans gespoten. Er zitten acht lagen lak op, tussendoor heb ik ‘m steeds met de hand moeten schuren en polijsten.” Lachend: “Het is nu net zo glad als de motorkap van een auto die net uit de garage komt.”

Beeld Ronald Knapp

Het maken van een kostuum is dus een kwestie van engelengeduld en uiterste precisie. “Neem mijn Stormtrooper-kostuum uit A New Hope, dat bestaat uit allemaal exact op maat geknipte stukjes plastic die aan elkaar zijn gelijmd. In onze Costume Reference Library staan alle specificaties waar je kostuum aan moet voldoen zodat het lijkt of het zó uit de film komt. We hebben een Garrison Membership Liaison dat de kostuums keurt. Belangrijk is bijvoorbeeld ook hoe het om je lichaam sluit.” In Het Concertgebouw, verzekert hij, zullen alleen goedgekeurde kostuums te zien zijn.

De Vrieze woont dertig jaar in Amsterdam, in de muziekzaal is hij heel vaak geweest. “Ontzettend leuk om nu zelf onderdeel te zijn van het concert.” De soundtrack van Stars Wars staat op zijn dagelijkse playlist. “John Williams zou voor zijn oeuvre de Nobelprijs moeten krijgen, die muziek is zo geniaal.”

Voor De Vrieze heeft de Star Wars-muziek nog extra betekenis. “Twee jaar geleden kreeg mijn zoon van toen 11 ernstige kanker. Hij is nu gelukkig in remissie. Uren heb ik in bed gelegen met mijn koptelefoon op. Die muziek heeft mij enorm geholpen om mijn gedachten te ordenen en tot rust te komen.”

Vrouwelijke Stormtroopers

Over zijn gezin gesproken: zijn dat ook allemaal Star Wars-fanaten of op zijn minst -fans? “Nou nee,” antwoordt De Vrieze resoluut. “Mijn zoon heeft een eigen Stormtrooper-kostuum gehad, maar hij is toch meer van Harry Potter en Percy Jackson. Mijn dochter van 10 heeft zoiets van: het zal wel. En mijn vrouw heeft ooit in de voormalige Sovjet-Unie, waar zij is geboren en getogen, een illegale versie van A New Hope gezien die helemaal door één stem was ingesproken. Daar is zij toen op afgeknapt. Ze is de vorige keer mee geweest naar Star Wars in Het Concertgebouw. De muziek vond ze prachtig, maar dat de film erbij werd gedraaid, vond ze maar afleiden.”

Beeld Tomek Dersu Aaron

Gelukkig heeft hij ook nog die andere familie – die van bijna vijftienduizend leden. “Zo voelt het echt. Als iemand van de club naar het buitenland gaat, dan zet hij vaak op een van de fora een oproep om met andere leden daar een biertje te pakken.” De Vrieze zegt ‘hij’, maar: “Bijna een derde van onze leden is vrouw. Ook bij de Stormtroopers, dat zou je misschien niet direct verwachten.”

Voor De Vrieze is Star Wars een levenslange obsessie. “Als jongetje werd ik al meegezogen door de geniale space opera. Je bevindt je in een universum waar niks is zoals het zou moeten zijn. In de jaren tachtig speelde ik met van die Star Wars-poppetjes – die nu op eBay een fortuin waard zijn. Ik zag de films in de bioscoop en verzamelde alle boeken en comics. Star Wars voert mij terug naar een tijd waar ik met veel blijdschap aan terugdenk.’

Zodra hij zijn kostuum draagt, zijn helm opzet, gaat de knop om. “Dan ben ik volledig in character. Ik praat door mijn microfoontje als een Stormtrooper, en durf dingen die ik anders niet zo gauw zou doen.” Van nature is De Vrieze “nogal introvert”, de ruimtesoldaat stapt met gemak op iedereen af. “Mensen zijn soms echt in shock. Het is geweldig om te zien hoeveel emotie wij oproepen.”

Star Wars in Concert, 2017.