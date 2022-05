Stop met in hokjes denken: ‘Hokjes van puzzels zijn de enige die ertoe doen’

De Denk-in-Hokjespuzzel op het Leidseplein.

Zet u puzzelaars aan tot schaamteloos discrimineren?

“Wij vinden dat je niet in hokjes moet denken, maar in puzzelhokjes, want dat zijn de enige hokjes die ertoe doen. Om mensen aan het puzzelen te zetten is er een Denk-in-Hokjes-puzzel bijgesloten bij elk Denksportboekje en is er op het Leidseplein een tramhalte te vinden met een grote Denk-in-Hokjespuzzel met stift. Elke avond wordt de puzzel schoongeveegd; aan de ene kant staat een woordzoeker, aan de andere kant een grote Zweedse puzzel met meer pikante vragen.”

Pardon?

“Wat ik zelf heel grappig vind, is hoe mensen creatief omgaan met de mogelijkheden. Zo zijn er mensen die ‘dikke lul’ maken waar ‘dikke mik’ moet komen te staan. Of op de vraag ‘dief door woningcrisis’ geen ‘kraker’ antwoorden, maar ‘pandjesmelker’. Dat zijn connotaties die weliswaar niet kloppen, maar wel aanzetten tot discussie. Puzzelen mag dan wel een individuele bezigheid lijken, het is eigenlijk best sociaal wanneer je met elkaar in gesprek gaat.”

Je zou denken: puzzelen heeft toch geen campagne op het Leidseplein nodig?

“Tijdens de coronatijd zagen we een enorme piek in de puzzelverkopen, maar we merken dat we nog wat te winnen hebben bij jonge mensen. Daarom doen we dit voor het eerst – en dan te bedenken dat we al negentig jaar bestaan.”

Behoort u eigenlijk zelf tot een hokje?

“Ik zal vast bekritiseerd worden door de moedermaffia, omdat ik mijn kinderen op de mond zoen. En ik woon in het Gooi, dus ik ben een Gooische kakker. Zelf probeer ik zo min mogelijk in hokjes te denken. Ik haat hokjes.”