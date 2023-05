‘Stop! (Hammertime)’: verkeersborden in Amsterdam moeten gehaaste fietsers meer laten lachen

Beeld Miguel Luis Calayan

Hoe draagt uw actie bij aan minder gehaaste, boze, scheldende fietsers?

“Meteen de million dollar question. Eerder werkte ik in de hospitality-industrie, en dan weet je: een glimlach is alles. Dus als fietsers wat minder bezig zijn van A naar B te racen en wat meer glimlachen, leidt dat tot een veiligere en leefbaardere stad.”

En hoe draagt uw actie bij aan het bedrijfsresultaat van Swapfiets?

“Een leefbaardere stad is een stad waarin veel wordt gefietst, en is dus een schonere stad, een veiligere en gezondere stad. Een nog leefbaardere stad is een stad waarin meer wordt gefietst, en waar minder gemotoriseerd verkeer is.”

Hoeveel van fietsen met een blauwe band rijden er in Amsterdam?

“We hebben hier 60.000 leden, en die rijden op vier verschillende soorten fietsen, twee gewone en twee e-bikes.”

Welk van de leuzen op uw borden is uw favoriet?

“Eh, ik denk toch wel ‘Stop! (Hammertime)’ want als ik die zie, heb ik meteen dat liedje in mijn hoofd.”

De mijne is ‘Pas op: overstekend wild’ op de Dam. Daarover gesproken, wat is uw grootste fietsergernis in de stad?

“Opgevoerde e-bikes, en op de tweede plaats scooters op het fietspad.”

De mijne is Swapfietsen die nooit in een rek staan, kunt u wat meer fietsrekken plaatsen?

“Dat is echt een fantastisch idee. Over het plaatsen van meer fietsrekken zou ik graag met de gemeente in gesprek gaan. Want een leefbare stad is een stad waarin veel wordt gefietst, maar waar je ook makkelijk en zonder obstakels op de stoep kunt wandelen.”