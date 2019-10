Stoere mannen met rare hobby: Leather Pride

Hans van der Beek. Beeld Artur Krynicki

Het staat bij mij thuis ook niet rood omcirkeld op de kalender, maar komend weekend is het dus Leather Pride in de stad. De festiviteiten beginnen deze woensdagavond met de Leather Pride Warm-up borrel op de Zeedijk.

Mr Leather Europe wordt beloofd, en Bootblack – het woord is ook nieuw voor mij – die je laarzen mooi poetst voor het weekend, en verder een cigar lounge.

In de Queen’s Head word ik opgevangen door organisator Eric Baumann en Evert Leerson, Mr Leather Europe 2019. Leerson is zijn artiestennaam, ik heb dat voor alle zekerheid nagevraagd.

Baumann: “Als je in leer was gekomen, was het eerste drankje gratis.”

Ik krijg toch een pilsje.

Ik kom graag in de Queen’s Head. Dan draaien ze Abba en Gloria Gaynor en is er travestietenbingo. Niet vanavond.

Stampvol met baardmannen in leer.

Daar zijn nog maar weinig plekken voor in de stad, vertelt Baumann. “De Warmoesstraat is opgedroogd, maar de scene is niet dood. Je ziet veel interesse in de stoere kant van de homomaatschappij. Die zichtbaarheid is belangrijk. Het is natuurlijk een rare hobby om in leer te lopen, dat zie ik ook wel. Maar waar het om gaat is: het is oké als je er anders uitziet.”

Prima teksten.

Baumann noemt de leerscene ook een tweede coming-out. “En het is hartstikke duur. Zo’n broek kost vijfhonderd euro.”

Excuus? Kost die broek vijfhonderd euro?

Baumann: “Van iedereen hier.”

Leerson: “Het kan ook via Ebay. En zo’n broek gaat eindeloos mee.”

En die pet van Leerson dan? Nu wil ik het ook allemaal weten, ik ben hier toch.

“Honderdtachtig euro.”

Het is wel een heel fraaie pet.

Inmiddels ben ik erg benieuwd naar de cigar lounge.

Baumann: “Dat is gewoon de rookruimte beneden, maar die noemen we nu cigar lounge. Ik moest je ergens mee lokken, sorry.”

Alle begrip.

De rookruimte van de Queen’s Head ken ik ook wel, maar deze avond zitten er inderdaad mannen in leer met een hele grote sigaar. Joffry van Grondelle: “Leermannen houden van whisky en sigaren.”

Daar wil ik meer van weten.

“Het is dat masterygevoel. En het is ook een soort fallussymbool natuurlijk.”

We zijn bijgepraat.

Ik moet nog naar de wereldkampioen bootblack, Kriszly de Hond, geen artiestennaam, ik heb ook dat nagevraagd. Hij sopt net een laars in, eerst met een scheerkwast en daarna met de handen. Dat is zijn geheim. Zo word je dus de beste laarspoetser van de wereld.

Ik kijk toe. Leerson: “Eigenlijk gaat dit ook over dominantie.”

Ik wens de mannen een bijzonder prettig weekend.

Wat Leather Pride Warm-up borrel

Waar The Queen’s Head, Zeedijk

Wie Erik Baumann, Evert Leerson, Leon Oppers, Kriszly de Hond, Axe Leito, Joffry van Grondelle, Lady Ing

Wanneer woensdag 23 oktober, 20.00 uur, tot komend weekend Drank en spijs **

Sfeer ****

Hans kreeg complimentjes over zijn baard

Evert Leerson, Mr. Leather Europe 2019, en organisator Erik Baumann: “Ik hoorde: waarom hier, zonder dark­room? Juist hier! Het gaat ook om gezelligheid, niet altijd maar seks.” Beeld Hans van der Beek

Enea Bacilieri uit Zwitserland: “The lock is about trust. And love.” Zijn vriend heeft de sleutel. Met Bruce Grima uit Australië en ambulancebroeder Joffry van Grondelle. Beeld Hans van der Beek

Robin Weegink, partner van Axe Leito, nog heel even Mr. Leather Nederland. Hij was op Curaçao en de Prides in Meppel, Geldrop en Bunschoten. Beeld Hans van der Beek

Ook een paar vrouwen! Lady Ing (“Net als de bank. Ik ben bekend in de wereld van fetisj en BDSM” – dat moest de verslaggever ook googelen) en Anuschka. Beeld Hans van der Beek

Kriszly de Hond, wereldkampioen Bootblack, is druk bezig met Rick: “Ja, hartstikke leuk. Ze zijn nog nooit zo mooi geweest.” Beeld Hans van der Beek