Stichting Oopoeh koppelt al tien jaar honden aan senioren die willen oppassen: ‘Ze doen je zorgen vergeten’

Theo Nienhuijs (72) is gematcht met Bickel. Beeld OOPOEH

Hoe is Oopoeh begonnen?

“Toen haar buurvrouw niet meer buiten kwam nadat haar hondje was overleden, kreeg oprichter Sofie Brouwer het idee om senioren te koppelen aan oppashondjes in de buurt, zodat ze in beweging blijven en praatjes kunnen maken. Honden zijn altijd blij om je te zien, ze doen je zorgen vergeten én de stappentellers staan roodgloeiend. In Amsterdam zijn er 150 matches, maar we zoeken altijd naar meer.”

Jullie noemen de deelnemers met een knipoog oopoeh’s, wordt dat gewaardeerd?

“Amsterdammers vinden het leuk, maar in Rotterdam valt het woord opoe minder in de smaak, daar denken ze aan ‘opoe komt op bezoek’, wat op de menstruatie slaat.”

Welke hond is het meest geschikt voor ouderen?

“Heel grote of drukke honden zijn lastiger, maar labradoedels, vuilnisbakjes en maltezers zijn heel populair.”

Wat als oopoeh’s hun oppashondje net zo verwennen als hun kleinkinderen, met te veel koekjes?

“De hondjes krijgen vooral veel liefde en aandacht, vaak hebben ze hun eigen kussentje of een mandje bij hun oopoeh.”

Dinsdag wordt er samen gewandeld in het Amsterdamse Bos. Hoe werkt het?

“Deelname is gratis, om 13.00 uur verzamelen we bij restaurant De Bosbaan, na koffie en taart wordt er vijf kwartier gewandeld. Ook mensen die interesse hebben om op een viervoeter te gaan passen zijn welkom.”

Aanmelden voor de wandeling kan via uitjes@oopoeh.nl of 020 7853745. Hondenbaasjes en enthousiaste 55-plussers kunnen zich aanmelden via www.oopoeh.nl.