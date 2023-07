Sterren als Leonardo DiCaprio en P!ink komen er, maar bij het 50 jaar oude The Pancake Bakery gaat het om het familiegevoel

Bij The Pancake Bakery, met 50 jaar het oudste pannenkoekenrestaurant van de stad, weten ze wat de perfecte pannekoek is: niet te geel, niet te grijs, niet te vet én hij moet natuurlijk goed smaken. De familie Schaafsma runt de zaak, die jaarlijks 100.000 mensen trekt, al sinds 1980.

Het is zaterdagochtend, een uurtje of elf. Voor de deur van The Pancake Bakery op de Prinsengracht staat een rij van zo’n tien mensen. Het oudste pannenkoekenrestaurant van de stad is gevestigd in de statige panden ‘Hoop’ en ‘Liefde’. In de zeventiende eeuw deden ze, met het naastgelegen ‘Geloof’, dienst als VOC-pakhuis. Al vijftig jaar worden hier pannenkoeken gebakken – volgens traditioneel recept.

Binnen is het donker en gemoedelijk, het restaurant ademt ouderwetse gezelligheid. De ruimte is smal en lang, en de houten balken aan het plafond verraden het historische karakter. Op elke tafel een fles Van Gilse Schenkstroop en een bus poedersuiker. De oude schoolplaten aan de bakstenen muur zijn nog van opa Schaafsma geweest – hij werkte jaren bij uitgeverij Wolters-Noordhoff.

Gerard Visser (midden) is al 35 jaar ‘bakker’ bij The Pancake Bakery. Beeld Jennifer Gijrath

In de keuken is het georganiseerde chaos: vier pitten met grote koekenpannen, waarin aan de lopende band pannenkoeken worden gebakken. Gerard Visser (59) – al 35 jaar ‘bakker’ bij The Pancake Bakery – maakt er net eentje klaar met stroopwafel en banaan. De bediening loopt in rap tempo af en aan naar de tafeltjes.

Met de strooplepel ingegoten

Het begon allemaal in 1973, toen op de Prinsengracht een klein pannenkoekenrestaurant werd geopend. Het menu was simpel, er stonden maar een paar opties op de kaart. “Vier jaar later, in 1977, kwam mijn moeder hierboven wonen,” zegt mede-eigenaar Bastiaan Schaafsma (43). “Een jaar later leerde ze mijn vader kennen. Hij trok bij haar in en ze kregen een zoon – mij dus. De toenmalige eigenaar wilde van het restaurant af, en vroeg mijn ouders of ze het wilden overnemen. Zomaar, omdat hij hen zo’n leuk stel vond. Ze twijfelden geen moment en zegden toe. Best een uitdaging, want ze hadden nog geen ervaring met ondernemen: mijn moeder was kleuterleidster, en mijn vader studeerde nog geschiedenis.”

Mede-eigenaar Bastiaan Schaafsma: ‘We moeten natuurlijk wel meegaan met de tijd, en dus vind je op de kaart genoeg vegan opties.’ Beeld Jennifer Gijrath

Schaafsma liep als kind al rond in de zaak. Als zijn ouders aan het werk waren, scharrelde hij wat tussen de tafeltjes. “Toen ik oud genoeg was, ging ik op zaterdagen als bijbaan in de bediening werken. Ik deed de Hogere Hotelschool en wilde vast wat ervaring opdoen. Op een gegeven moment stelde mijn vader voor dat ik het restaurant zou overnemen. Mijn ouders waren inmiddels gescheiden, en mijn vader had een wijngaard gekocht in Zuid-Afrika. Hij wilde het stokje graag overdragen, maar wel op één voorwaarde: ik moest eerst fulltime bij The Pancake Bakery gaan werken. En dan niet alleen in de bediening, ik zou ook de administratie doen en meehelpen in de keuken. Hij vond dat ik het bedrijf goed moest leren kennen – pas dan kon ik oordelen of dit echt iets voor mij was.” Hij lacht en zegt: “En dat betekende natuurlijk óók dat ik zelf een goede pannenkoek moest kunnen bakken.”

Het experiment slaagde, op zijn 21ste werd Schaafsma bedrijfsleider. Veel te jong was hij, achteraf gezien. “Ik had nog maar weinig ervaring. En bovendien bleef ik ‘het zoontje van de baas’ – dat werkte niet altijd mee. Maar dat is allemaal goed gekomen. We zijn 22 jaar verder, ik ben sinds 2005 mede-eigenaar, en ik heb een geweldig team om me heen – er werken hier nu 59 mensen.”

Geheim recept van de pannenkoek

Wat verklaart volgens Schaafsma het succes van The Pancake Bakery? “Het is een plek die leeft, het restaurant ademt sfeer. We ontvangen hier elke dag weer andere gasten, die één ding gemeen hebben: ze hebben zin in de dag. Dat is altijd al zo geweest.” Wat ook nooit verandert: het beslag waar ze hier de pannenkoeken mee bakken. “In de jaren negentig bedacht mijn vader een mix, waar alleen water aan toegevoegd hoeft te worden. We krijgen regelmatig de vraag of we het recept willen delen, maar dat doen we natuurlijk niet!”

Volgens Schaafsma komt er veel kijken bij de perfecte pannenkoek. “Hij moet niet alleen goed smaken, maar er ook goed uitzien. Niet te geel, niet te grijs. Niet te vet, want dan kun je ’m niet goed ronddraaien in de pan. Doe je een beetje suiker in het beslag, dan wordt je pannenkoek mooi bruin.”

Het zijn overigens allang niet meer alleen de traditionele pannenkoeken die ze hier serveren. “We moeten natuurlijk wel meegaan met de tijd, en dus vind je op de kaart genoeg vegan opties. Ook experimenteren we met allerlei ingrediënten. Zo eet je hier een Noorse pannenkoek met zalm, of een Thaise met pittige rode curry. De populairste? Die met banaan en Nutella wordt heel veel besteld. Vooral door Amerikanen, die komen hier meestal ’s ochtends om te ontbijten.” De prijzen variëren van 7,95 euro voor een naturel pannenkoek tot 19,75 euro voor een speciale.

Backpackers willen een pannenkoek delen

Begin jaren negentig stond The Pancake Bakery in de Lonely Planet, sindsdien weten toeristen het restaurant te vinden. “Reizigers stapten hier vroeger binnen met de gids nog in de hand. En nog steeds ontvangen we mensen van over de hele wereld. Veel gezinnen met kleine kinderen, maar ook backpackers die geld willen besparen en één pannenkoek delen. Amsterdammers komen hier ook wel, maar vooral als ze vrienden of familie uit het buitenland over hebben.”

Ook beroemdheden als Paris Hilton, P!nk en Leonardo DiCaprio aten al eens een pannenkoek bij The Pancake Bakery. Bastiaan wijst: “In 2008 zat Alicia Keys daar, aan dat tafeltje. Ik weet ’t nog zo goed: er kwam een geblindeerde SUV de Prinsengracht op rijden, en ineens stapte zij uit. We vonden het ontzettend gaaf – al lieten we dat natuurlijk niet merken.”

Ondanks het internationale karakter van de zaak, blijft het familiegevoel belangrijk bij The Pancake Bakery. De wijnen die hier worden geschonken, komen van de wijngaard van vader Menno Schaafsma. En moeder Hanneke van der Horst – inmiddels 75 jaar – is nog regelmatig over de vloer. “Dan gaat ze een dagje naar Amsterdam, wandelt eerst een rondje langs de grachten en komt daarna even langs het restaurant. Voor ik er erg in heb, staat ze glazen te spoelen of te kletsen bij een van de tafeltjes,” zegt Schaafsma en lacht. “Met Koningsdag zetten we altijd een bar buiten, en dan staat zij de hele dag achter de tap. Zo zie je: het is en blijft toch een beetje haar zaak.”