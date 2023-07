Stel je eigen vegansoep samen bij het Chinese Mogu in Bos en Lommer

Bij Mogu zijn alleen de eieren niet vegan. Beeld Koosje Koolbergen

August Rodermans (31), oprichter van nieuwe horecazaak Mogu, bracht als student een aantal jaren in China door. Daar ontdekte hij Malatang: een hete, kruidige bouillon waarin je zelf geselecteerde ingrediënten kunt laten garen. Dat concept brengt hij nu met Mogu naar Amsterdam, met één groot verschil: “Wij zijn volledig vegan. Chinezen zijn enorme vleeseters. Als je zegt dat je vegan bent, vragen ze: ‘maar je eet wel kip toch?’”

Bij Mogu zijn alleen de eieren niet vegan. Ze liggen naast andere verse ingrediënten, waaronder paddenstoelen, vegetarische dumplings, tofu en tempeh, uitgestald in een grote koelvitrine, ook van Chinese origine. De ingrediënten kunnen worden samengesteld met een van de drie soepen die Mogu aanbiedt: Chinese Sichuan, Japanse Miso of Thaise Tom Kha. Dit komt allemaal samen in één bowl, die wordt afgewogen en dan gemiddeld tussen de 16 en 18 euro kost.

Hij zegt de eerste te zijn in Nederland en denkt dat Amsterdam hier veel behoefte aan heeft. “Je kunt makkelijk je eigen dieet volgen en ziet dat het vers is.” Dat is volgens hem niet vanzelfsprekend: “Ik ken soepketens die groenten op het randje van de houdbaarheidsdatum inkopen.”

Je kunt bij Mogu afhalen of aanschuiven. Het interieur is simpel maar doeltreffend, de kleuren roze en groen overheersen. Achter in de open keuken bereiden ze de geurige soepen. Rodermans wil de zaak met beleid uitbouwen: “De toekomst, dat is tricky. Er gaan in Amsterdam best wat vega-plekken weer failliet. Eerst moet het proces hier zo efficiënt mogelijk zijn, dan pas kunnen we misschien denken aan meerdere vestigingen.”

