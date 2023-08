Stel je eigen bowl samen bij Dam Tasty: ‘In Amsterdam is gezond eten vaak nog saai’

Beeld Koosje Koolbergen

‘You’re so Dam Tasty’ staat er in grote witte letters op de muur. Het gelijknamige restaurant Dam Tasty vind je sinds kort in Zuid. Met een strak maar kleurrijk interieur, een mintgroene bar waar je je eten en drinken kan bestellen en een bescheiden terras.

Het motto van Dam Tasty is: gezond maar lekker. Eigenaar Behrooz Tanori (34): “Je kan zelf je maaltijd samenstellen. We hebben drie tot zes stappen die je kan doorlopen, zoals je vlees of vis, je groenten, en eventueel toppings.” Je kan alles met elkaar mixen. Zo kan je de ene dag vegan paddenstoelen met bulgur en broccoli eten, en de andere dag zalm met zoete aardappel en rijst (vanaf €17,95).

Tanori komt uit de fitnesswereld en heeft het restaurant met Hein Vermanen (37) en Boy Leonidas (36) opgericht. “Ik ben personal trainer geweest. Dus ik ben al lang erg veel met gezond leven en eten bezig. Hein en ik hebben veel gereisd samen, en in andere landen zagen we veel plekken waar je gezond én lekker kon eten. Dat misten we eigenlijk in Amsterdam. Hier is gezond eten vaak nog saai en niet zo lekker.”

Naast maaltijden kan je er ook versgeperste sapjes en koffie drinken, en verschillende gezonde snacks eten. “We zijn er vooral voor de werkende mensen die bewust bezig zijn met hun gezondheid,” aldus Tanori. “Mensen die graag naar de sportschool gaan, maar misschien geen tijd hebben om ook nog te koken.” Het liefst breiden ze dan ook uit door heel Amsterdam. “Het doel is om binnen anderhalf jaar drie vestigingen te hebben.”

Dam Tasty Zeilstraat 31, Zuid Duurzaam De verpakkingen voor takeaway zijn gemaakt van gerecycled materiaal. Immune Booster Een versgeperst sapje met gember, kurkuma, appel en limoen (S - €7,95 en L - €9,45). Vorig leven Hiervoor zat er een broodjeszaak in het pand.

