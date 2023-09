Stefan over zijn hond Eefje: ‘Ze wil alles altijd als eerste doen’

Eefje (4) Whippet, Plantagebuurt

Stefan Beer-Rutte heeft Eefje als pup in Australië gekocht toen hij daar werkte. “Ze was een keer kwijt in een park in Mel­bourne, toen werd ze achternagezeten door een grote hond. Ik heb een uur lopen zoeken, maar toen ik haar vond, was ik meer van streek dan zij. Zij vond het allemaal wel prima.” Inmiddels heeft Beer-Rutte drie whippets, waarvan Eefje de duidelijke leider is. “Ze kan prima met andere honden overweg. Thuis is ze topdog, maar het is niet zo dat ze dominant is – ze is gewoon heel erg energiek, nieuwsgierig en extreem blij. Ze wil alles altijd als eerste doen.”