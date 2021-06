Steeds vaker eten we in parken en op pleinen. Daar weet de horeca wel raad mee

Culinair journalist Mara Grimm bespreekt de laatste eettrends. Deze week: kant-en-klare picknickmanden.

Elke ochtend staat hij met een bezem, een vuilniszak en een kordate glimlach op het Amstelveld: mijn buurman Peter. Geen idee waarom hij überhaupt nog zo vrolijk is, want hij veegt wekelijks tientallen lege blikjes, honderden peuken en duizenden glasscherven op. Zelfs nu de horeca weer open is, staat hij er voor dag en dauw. Want corona mag dan op weg zijn een abstracte herinnering te worden, buiten is nog steeds het nieuwe binnen. En dat resulteert in een golf aan picknicks.

Eerst even terug in de tijd. In haar boek Trek vertelt Charlotte Kleyn dat het in de renaissance aan de Europese hoven al populair was om buiten te eten, maar dat picknicken pas in de 19de eeuw echt geliefd werd in alle lagen van de bevolking. Reden? Iedereen wilde uit de drukke steden ontsnappen. Er werden speciale stadsparken en picknickterreinen aangelegd, en er kwamen zelfs picnic trains die je naar het platteland of de kust brachten.

Die speciale treinen mogen dan verdwenen zijn, we willen meer dan ooit in parken en op pleinen eten. De horeca speelt daar handig op in. Bij Tozi op de Koninginneweg haal je alles voor een picknick in het Vondelpark. In ruil voor borg krijg je een picknickmand (inclusief glaswerk en bestek), met daarin onder andere focaccia, olijven, San Danielle-ham en buffelmozzarella.

Voor een uitgebreid aperitief in het Sarphatipark moet je bij de Épicerie van Jean & Marie in De Pijp zijn. Daar koop je een Paquet du Parc met daarin een fles wijn, een worstje, wat kaas en een notenmix.

Liever vega of vegan? Bestel dan een picknickmand bij Anne & Max (locaties in de Houthavens en Zeeburg). Daarin zitten bijvoorbeeld een sandwich met gerookte tofu, een salade en huisgemaakte icetea. Maar veruit de leukste picknicks voor ouders met kinderen is die van Lavinia in de Kerkstraat: daar krijg je er voor twee uur lang een bolderkar bij.

Keuze genoeg dus. En ruim vooral je zooi op. Ook op het Amstelveld – dan kan Peter een keer uitslapen.

Beeld Shutterstock