Steeds meer chefs brouwen garums in een verborgen ruimte

Als ik in de keuken een fles vissaus opentrek, begint mijn dochter van vier aan de andere kant van het huis kotsgeluiden te maken. Toen ik vertelde dat ik zelf vissaus ging maken, keek ze me aan met een blik vol walging en onbegrip. Haar houding tegenover een van mijn favoriete smaakmakers werd niet beter toen ze zag hoe ik de ingewanden van inktvis samen met de koppen van makreel in de blender tot een dikke pap verpulverde, met zout en water mengde en in een weckpot wegzette. Nu het proces twee weken op gang is, roeren we zo nu en dan samen in de pot.

Vissaus komt in de traditionele Nederlandse keuken niet echt voor, terwijl we van oudsher wel een land van vissers zijn. Ons visafval wordt verwerkt tot diervoeding en zien we niet als potentiële bron van smaak. Waar we hier naar bouillonblokjes grijpen om smaak en diepte te geven aan gerechten, biedt in de keukens van Zuidoost-Azië vissaus de oplossing. Daar worden allerlei vissoorten gezouten en gefermenteerd, denk aan nuoc nam in Vietnam en nam pla in Thailand.

Hoewel vissaus nu als iets Aziatisch wordt gezien, was de Europese variant ‘garum’ een belangrijke smaakmaker in de Romeinse tijd. Gelukkig lijken vissauzen en garums bezig met een wederopstanding. Steeds meer chefs hebben achter de keuken een verborgen ruimte, uit het zicht van net zo angstige als nieuwsgierige controleurs van de NVWA, waar zij hun eigen garums brouwen.

Een tijdrovend proces! Een goede vissaus moet maanden tot zelfs een jaar staan. In de testkeuken van restaurant Noma kwamen ze erachter dat door het toevoegen van koji (een schimmel die ook wordt gebruikt voor de productie van bijvoorbeeld sake) aan de vissaus, de productietijd met de helft kan worden verkort.

Vissaus maken is simpel. Er komen wat dubieuze geuren bij vrij, maar het is de moeite waard. Proberen? In het fermentatieboek van René Redzepi en David Zilber van Noma staat een goede handleiding, maar ook internet staat vol recepten. Wie voor gemak gaat, koopt een goed exemplaar bij de toko.

Beeld Emma Levie