Steeds meer Amsterdamse horeca in de buitenlucht

Beeld Shutterstock

Ik hou zoveel van de stad dat ik nog nét niet ga hyperventileren als ik op het platteland ben. En dat terwijl ik ben opgegroeid in een dorp, tussen de boomgaarden, weilanden en moestuinen. Maar ja, Lou Reed zong het al: There’s only one good thing about a small town; you know that you want to get out.

In de bijna 25 jaar dat ik in Amsterdam en deels Parijs woon heb ik het dan ook geen seconde gemist. Want die duizenden schakeringen groen in de Betuwe halen het niet bij de grijstinten van de Parijse daken en het rood van Ajax. Maar dat was vóór corona. Sinds de crisis fantaseer ik opeens over een tuin met kippen, een hangmat tussen de pruimenbomen, een moestuin vol jonge sla en bonenstaken en een wei vol schapen, precies zoals we vroeger thuis hadden. Ik sta daarin niet alleen. Als iedereen die sinds de crisis droomt van een eigen boerderijtje de daad bij het woord voegt kunnen we minstens zo’n ontstedelijking verwachten als in de jaren zeventig.

Ook in de modewereld is groen het nieuwe zwart: Chanel showde in januari de couture-collectie in een kloostertuin. En vorige maand vond de show van Jacquemus niet in de stad plaats, maar in de korenvelden buiten Parijs. Het leverde spectaculaire beelden op én een nog groter verlangen naar de buitenlucht. Gelukkig biedt de Amsterdamse horeca volop uitkomst. Los van de groene adressen die we al hadden (Cantina Nieuw West! De Kas! Pompet! Merkelbach!) zijn er mede dankzij de tijdelijke versoepeling van de terrasregels meer initiatieven in de buitenlucht bijgekomen.

Theater Carré heeft voor de deur een enorm terras gemaakt dat deels beschikbaar wordt gesteld als pop-up voor Amsterdamse restaurants die zelf geen of beperkt eigen terras hebben. Restaurant Choux opende tijdelijk een wijntuin waar je niet alleen pizza kunt bestellen uit de houtoven, maar waar op zondag ook verschillende gastchefs koken. Slecht weer? In de Sint Olofskapel zit tijdelijk Camping at Olof’s. Je eet er gerechten van Chris Naylor op het zitje voor je – echt waar – eigen tent.

Het mag duidelijk zijn: ik blijf voorlopig in Amsterdam wonen. Want die goede koks, die hadden we in de Betuwe dan weer niet.

Zelf een moestuin in de stad ­beginnen? Grote kans dat je bij jou in de straat een boomtuintje kunt adopteren. Kijk op www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/medebeheer/boomtuintje.