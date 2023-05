Stadsherstel toont de sporen van Suriname in Amsterdam, van suikerketels en pakhuizen tot Marronkunst

' Vruchtbare aarde', een kunstwerk van Djon Louis Seedorf. Beeld Djon Louis Seedorf

Wat heeft Stadsherstel met Suriname te maken?

“Naar voorbeeld van Stadsherstel Amsterdam zijn andere ‘stadsherstellen’ opgericht, zoals op Zanzibar en Curaçao. In 2011 is Stadsherstel Suriname ontstaan en zijn we betrokken, soms met fondsenwerving, soms met bouwkundig advies.”

En nu zijn er de Stadsherstel Surinaamse maanden, in Amsterdam.

“Die zijn er al sinds 2018, met een onderbreking tijdens corona. In 2016 was ik voor het eerst in Paramaribo om te praten over fondsenwerving en dacht ik: we kunnen ook wel iets vanuit Amsterdam gaan doen. Er kwam een expositie aan, als we die nou eens omlijsten met lezingen. Onze Surinaamse maanden worden zeer goed bezocht.”

Wat staat er dit jaar op het programma?

“Het thema is ‘Van de Surinaamse plantages’. Behalve lezingen in de Amstelkerk van onder anderen (schrijfster en historicus, red.) Cynthia McLeod, exposeren we er kunstwerken die zijn gemaakt van de plantageproducten, zoals koffie, suiker en hout. Voor het eerst hebben we een wandeling in het programma.”

Naar Suriname?

“Naar negentien monumentale panden die iets met Suriname van doen hebben, met begin en einde in de Amstelkerk. Dat varieert van grachtenhuizen die in handen zijn geweest van plantage-eigenaren en Museum Van Loon, tot Marronkunst in een galerie, suikerketels en pakhuizen. Twee kilometer lang, de route en de uitleg erbij zijn gratis te downloaden of te krijgen in ons winkeltje bij de Amstelkerk.”

Worden uw Surinaamse maanden een traditie?

“Wat mij betreft wel, ja. Ik was in maart nog in Suriname, het gaat daar economisch helemaal niet goed. Er is daar echt geld nodig voor restauraties van hun mooie panden.”