Stadsherstel heeft 15.000 euro nodig om de verminkte top van een oeroud pandje te herstellen

In het midden: gevel Geldersekade 39 met timpaan, rond 1900. Beeld Stadsarchief Amsterdam

Waarom maakte u Geldersekade nummer 39 tot Stadsherstels 65-jarig jubileumpandje?

“Dit is het soort pand waar Stadsherstel zich sinds onze oprichting in 1956 om heeft bekommerd: heel vervallen. Zo zie je ze niet veel meer. Bovendien is het een gebouw waar je meteen aan af ziet dat het heel bijzonder is, en het is een rijksmonument.”

Van wanneer dateert het?

“De linkerbouwmuur had geen houten fundering, en dan hoor je vaak dat er op koeienhuiden zou zijn gebouwd, maar dat is een fabeltje, er is nog nooit een fundering aangetroffen op koeienhuiden, dus ook hier niet. Het lijkt erop dat ze gewoon zijn begonnen te metselen. We denken dat het dateert uit de 16de eeuw, want dit is het alleroudste stukje stad.”

Had u de bouwtekeningen om de top te kunnen reconstrueren?

“Er is een tekening uit 1892, toen de winkelpui en de gevel zijn herbouwd door architect Thüring. Daarop ontbrak de top. We hebben toen een oproep gedaan: had iemand nog een foto misschien? Uiteindelijk is die gevonden in het Stadsarchief, dus nu weten we hoe we de top kunnen herbouwen.”

Hoe dan?

“Een grote houten timpaan op het hart van het gebouw, en aan de zijkanten twee lijstwerken, hekwerkjes als het ware, met spijlen. Voor restauratie van de hele gevel hebben we een ton nodig, het grootste deel is al bijeengebracht. Willen we de top in het voorjaar kunnen plaatsen, hebben we nog 15.000 euro nodig.”

Wat gebeurt er daarna met het pandje?

“De oude bewoners keren er als huurders terug en openen er hun antiquare boekwinkel, Boekie Woekie.”