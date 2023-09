Stadsgeograaf Cody Hochstenbach: ‘Er is een hogere klasse die bewust de lagere klasse klein wil houden’

De verwaarloosde huurwoning van zijn moeder en de dakloos­heid van zijn vader leerden stadsgeograaf Cody Hochstenbach (34) een ding: de wooncrisis is een onzichtbaarheidscrisis. ‘Wie zich schaamt, keert naar binnen.’

Cody Hochstenbach woont in de Amsterdamse Transvaalbuurt, in een huurappartement van woningcorporatie Eigen Haard. Dat mag een mededeling van niets lijken, maar in het geval van Hochstenbach ligt dat toch net even anders. De stadsgeograaf schreef vorig jaar een veelgeprezen verhandeling over de woningmarkt: Uitgewoond; waarom het hoog tijd is voor een nieuwe woonpolitiek. Over de ideologie achter het neoliberale woonbeleid, een heilig geloof in woning­bezit en afbraak van de volkshuisvesting.

Ben je huurder uit idealisme?

“Nee hoor, ik gun iedereen een koop­woning, zelfs met ouderlijke steun. Voor een individu is het vaak slim om het zo te doen. Om het systeem te veranderen, moeten we niet afhankelijk worden van individuen die keuzes maken die tegen hun eigen belang ingaan. Maar met mijn salaris kan ik in Amsterdam gewoon geen huis kopen. Hooguit een studio. Ik woon in een vrijesectorwoning, duizend euro per maand. Dat is voor Amsterdamse begrippen een goede deal, maar ik blijf het veel vinden voor een honderd jaar oude woning met gipsplaat en een Bruynzeelkeuken. Eigen Haard is nota bene een woningcorporatie met socialistische roots.”

Om zijn pleidooi voor een eerlijkere woningmarkt kracht bij te zetten beschreef Hochstenbach in Uitgewoond de staat waarin de sociale huurwoning van zijn moeder in Maastricht was beland na jaren van verwaarlozing door de eigenaren. ‘De verf bladdert van de kozijnen af, de schimmelplekken in de douche worden almaar groter, de tuindeur sluit niet meer goed en de keuken is al minstens 25 jaar oud.’

“Ze was boos,” zegt hij schuldbewust. “Ik had die passage vrij lukraak opgeschreven om de lezer mee te krijgen, maar zij vond dat ik de vuile was buiten had gehangen. Ze schaamde zich omdat ze niet aan de sociale norm voldeed. Ze was bang dat anderen een oordeel over haar zouden vellen. Nu weet iedereen: in plaats van een mooi huis met een kookeiland heb jij een sociale huurwoning met een schimmelplek.”

Verdomd, dacht hij nadat het stof was neergedaald, dat is het. Dat is de reden dat men in Nederland wel eindeloos praat over de prijs van een koopwoning, maar de mensen niet massaal in opstand komen tegen de piepkleine, slecht onderhouden en dure huurwoningen waarin een groot deel van de bevolking is ondergebracht. Of erger: tegen het feit dat een groeiend aantal mensen op straat belandt. Het is de schaamte. Wie zich schaamt keert naar binnen en houdt zijn mond.

“De terrassen zitten bomvol,” zegt Hochstenbach. “Ook al kost een biertje er zes euro. Maar in dezelfde straat wonen mensen op kale betonnen vloeren. Ze doen de deur niet open, er komt niemand over de vloer. Ze trekken niet aan de bel bij de instituties omdat ze bang zijn te worden afgestraft.”

De echte wooncrisis is een onzicht­baarheidscrisis. Ze is er wel, maar je ziet haar niet. Nu ligt er van Hochstenbachs hand een nieuw, veel persoonlijker essay over woonarmoede: In schaamte kun je niet wonen, een nauwelijks verholen verwijzing naar de leus van de beroemde Amsterdamse volkshuisvester Jan Schaefer: ‘In gelul kan je niet wonen.’

In wat voor wijk woont je moeder?

“Het heet Eyldergaard, zo’n typische nieuwbouwwijk waar Nederland vol mee staat. Toen ik er met haar woonde, na de scheiding van mijn ouders, was het nog een woonerf. Er stonden een brievenbus en een bushalte. Voor een winkel moest je naar de volgende buurt. Je kon er prima buitenspelen, maar dat was het dan ook wel.”

Wat ging er mis?

“Rond 2010 vergaloppeerde woning­corporatie Servatius zich met een presti­gieus project voor een studentencampus. Ze hadden de Spaanse sterarchitect Santiago Calatrava ingehuurd. Die moest worden betaald, terwijl de campus nooit is gebouwd. Om het miljoenenverlies goed te maken moesten ze woningen verkopen. Een medewerker heeft me verteld dat ze Eyldergaard hebben uitgekozen omdat daar toch nooit wat gebeurde. De kans dat de wijk zou afglijden was klein.”

“Mijn moeder mocht haar huis ook kopen, maar dat kon ze helemaal niet betalen. Haar huis werd opgekocht door een buitenlandse belegger. Sindsdien zie je drie groepen in de wijk: mensen met keurig onderhouden koopwoningen, met zonnepanelen op het dak en een laadpaal voor de deur, mensen die 1200 euro huur betalen voor een woning van honderd vierkante meter en zo snel mogelijk weg willen en mensen als mijn moeder: sociale huurders waarvoor de eigenaren niets doen. Als er iets kapotgaat moet ze het zelf uitzoeken. Het eenvoudige servicecontractje dat ze vroeger had is afgeschaft.”

Wordt ze weggetreiterd?

“Je zou het zeggen. Aan nieuwe huurders kunnen ze het dubbele vragen. Maar ik denk dat het gewoon een kille financiële beslissing was: onderhoud kost de eigenaar meer dan dat het hem oplevert.”

Je schrijft dat je aan de verkeerde kant van de Maas woonde.

“Aan de oostkant van Maastricht had je de arme volkswijken. Dat werd me duidelijk toen ik op de middelbare school kwam, een gymnasiumklas met veel klasgenoten uit rijke gezinnen. Mijn moeder had een bijstandsuitkering. Ik kon niet mee op skivakantie, ik liep niet rond op dure schoenen.”

Dat klinkt niet heel dramatisch.

“Je voelt het als kind. Je voldoet niet aan de norm. Daar komt nog bij dat mijn ouders voor hun scheiding in de chique buurt Wyck woonden. Daar hadden ze een winkeltje, eerst in ansichtkaarten, later in sieraden. Ik kom uit een afgegleden middenklassegezin. Opeens kon er van alles niet meer. Als kind vroeg ik angstig aan mijn moeder: wij zijn toch niet arm? Ik weet ook wel: ik ben een witte man die in allerlei opzichten tot de dominante groep behoort, ik ben nooit zonder ontbijt naar school gegaan, maar armoede is relatief.”

Heb je er last van gehad?

“Uit alle onderzoeken blijkt: armoede heeft op de langere termijn invloed op mentaal welzijn. Het is een soort symbolische bagage die je met je meedraagt. Het heeft mij jaren gekost om een beetje over mijn jeugd te kunnen spreken. Ik ben een klassenmigrant. Veel collega’s op de universiteit hebben thuis geleerd te praten over cultuur, of er kwamen vroeger politici en schrijvers bij ze over de vloer. Ik merk dat ik die bagage mis en een ander soort negatieve bagage met me meedraag.”

“Ik heb me op de universiteit lang een buitenstaander gevoeld. Op zeker moment denk je: ben ik de enige die niet weet wat goede smaak is? Totdat ik erachter kwam dat ik helemaal niet de enige was, alleen hield iedereen daarover zijn mond.”

Was dat uit schaamte?

“Het is confronterend, vooral omdat mensen met een gunstiger economische, sociale en culturele achtergrond vaak heel makkelijk over hun eigen verleden praten. Schaamte is een onderdrukkende emotie die jou in een ondergeschikte positie plaatst en ervoor zorgt dat je stil blijft, ­angstig dat anderen een oordeel over je vellen.”

Denk je dat schaamte bewust als machtsmiddel wordt ingezet?

“Deels wel.”

Dan zeg je eigenlijk: er zijn mensen die mijn moeder willens en wetens kwaad willen doen.

“Ik denk niet dat je het kunt reduceren tot individuele personen of tot individuele politici. Ik zou het breder willen trekken. Er is een hogere klasse die bewust de lagere klasse, waar mijn moeder toe behoort, klein wil houden. Er is een beeld geconstrueerd dat zegt: sociale huurders moeten blij zijn met de kruimels die ze krijgen. Zodat ze in elk geval niet om meer gaan vragen.”

“Toen minister Hugo de Jonge begin dit jaar voorstelde om iedere gemeente te verplichten minimaal 30 procent sociale huur in nieuwbouwplannen op te nemen, zei een Kamerlid van de VVD dat hij bezig was de achterstandswijken van de toekomst over heel Nederland uit te rollen. Ik haal in mijn boek een wethouder aan die zei dat ze de wijken met sociale huur beter konden slopen. En een burgemeester die de dakloze mensen in haar gemeente omschreef als een ware plaag. Dat is een vorm van klassenwalging. Dat zijn mensen die mijn moeder structureel als minderwaardig beschouwen.”

Neem je dat persoonlijk?

“De Franse auteur Édouard Louis, die ik zeer bewonder en die veel schrijft over de armoede waarin hij opgroeide, zei toen hij een keer in Nederland was: Macron kan mij niets meer maken, want ik ben nu zelf toegetreden tot de bourgeoisie. Zo denk ik er ook over. Ik voel me er niet meer door aangesproken.”

Maar je moeder wel.

“Mijn moeder zit in een situatie waarin ze niet had hoeven zitten. Doordat er doelbewust politieke keuzes zijn gemaakt die hebben geleid tot de afbraak van de sociale huursector. Dat neem ik tot op zekere hoogte wel persoonlijk. Het is ook mijn doel dat als mensen mijn boeken hebben gelezen, ze bozer zijn dan daarvoor. Over de wachtlijsten, over het groeiend aantal dakloze mensen.”

“Gebaseerd op de cijfers van koepelorganisatie Valente voor de daklozenopvang zijn er 100.000 dak- en thuisloze mensen in Nederland, twee keer zoveel als tien jaar geleden. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik woon sinds 2007 in Amsterdam en ik zie nu zelf ook veel meer dakloosheid. Er wordt me op straat vaker om geld gevraagd. Er liggen meer mensen onder bruggen. Of ik zie ze in tentjes als ik naar Westpoort fiets.”

Je vader raakte dakloos toen jij dertien was.

“Ja.”

Hoe is dat gegaan?

“Toen mijn ouders uit elkaar gingen, heeft mijn vader hun sieradenwinkel voortgezet. Hij had een droom: een winkel beginnen op een A-locatie. Dat heeft hij gedaan, in het centrum van de stad. De eerste jaren liep het best goed, hij had zelfs mensen in dienst genomen die hem in de weekenden hielpen.”

“Op een gegeven moment kwam de klad erin. Als kind had ik dat totaal niet door, maar later heb ik kunnen reconstrueren dat hij in die tijd kampte met depressies. Hij kon het vaak niet opbrengen om de winkel open te gooien. Daar kwam bij dat in die periode de binnenstad van Maastricht opnieuw werd betegeld en alles veranderde in een grote zandbak. Dat klinkt lullig, maar de omzet kelderde daardoor zo erg dat de compensatie van de gemeente niet genoeg was om de ver­loren inkomsten goed te maken. Hij ging failliet en omdat hij boven de winkel woonde was hij ook meteen zijn huis kwijt.”

“Hij is twee jaar dakloos geweest. Soms sliep hij in opvanghuizen van het Leger des Heils, in een slaapzaal met veertig bedden. Altijd lag er wel iemand te kreunen of te jammeren. Als hij ging slapen, zette hij een stoel over zichzelf heen, als een soort early warning system. Mocht iemand hem in het donker iets willen ­aandoen, dan moesten ze eerst langs die stoel. Dat maakt kabaal, zodat hij net twee seconden langer de tijd zou hebben om in de juiste reactie te schieten.”

“Als het even kon, sliep hij op straat of op een bankje in het park. Heel af en toe maakte hij gebruik van de gunsten van de enkele vrienden die hij nog had, als ze een paar weken met vakantie waren. Maar je kunt niet blijven vragen. Je bewaart de goodwill voor noodsituaties. Ook dat is relatief, want wat is een noodsituatie als je eenmaal op straat leeft? Dan moet het al heel hard vriezen. Uiteindelijk werd hij lid van de cliëntenraad van het Leger des Heils. Dat werd een betaalde baan, waardoor hij kon beginnen aan het afbetalen van zijn schulden en weer in aanmerking kwam voor een sociale huurwoning.”

Heb je er weleens met hem over gepraat?

“Helemaal nooit. Op het moment zelf was het ook een complete verrassing. Ik ging altijd in de weekenden naar hem toe. Opeens stond er zo’n grote container voor de deur, waar alle vitrines in werden geplaatst. De winkel was dicht. Pas later hoorde ik dat hij er niet meer woonde. Als we elkaar daarna dan een keer zagen, deden we net alsof het heel gezellig was en hadden we het nergens over.”

“Later, net in de periode dat ik met ­vragen kwam te zitten, kreeg hij ernstige afasie, hij kon niet meer praten. Hij is uiteindelijk aan covid overleden, maar eigenlijk leefde hij vanaf 2010 als een kasplantje. Wat ik van hem weet, is een reconstructie op basis van herinneringen. En als lid van de cliëntenraad heeft hij een plan opgesteld voor de aanpak van dakloosheid. Dat was gelardeerd met persoonlijke ervaringen en gevoelens.”

Wat is je daarvan bijgebleven?

“Een intens gevoel van eenzaamheid. Hij schreef dat alle ramen en deuren voor hem gesloten bleven. Niemand zag hem. Waar schaamte mensen in een afgetakeld huis tot stilzwijgen dwingt, geldt dat voor dakloze mensen in het kwadraat. Je bent volkomen onzichtbaar. De mensen lopen om je heen en kijken weg. Zijn vrienden namen geen contact meer op of ze dachten: het zal je eigen schuld wel zijn.”

Wat vond je zelf?

“Als dertienjarige?”

Ja.

“Ik dacht ook dat het zijn eigen schuld was. Dat is gewoon hoe wij nadenken over dakloze mensen. Als kind had ik nog niet echt een genuanceerd beeld. Ik nam het hem erg kwalijk dat hij alles had verpest en dat de katten compleet getraumatiseerd waren. Ik wist hoe erg hij van die beesten hield, maar ik hield ook van ze.”

“Wat ik me vooral herinner, is de schaamte. Mijn klasgenoten hadden ­allemaal vaders die interessante dingen deden, die van mij hing rond op Plein 1992. Als ik op vrijdagmiddag na school met mijn vrienden nog iets leuks ging doen in de stad, probeerde ik het zo te regelen dat we niet de brug namen die daarop uitkwam.”

Neem je hem zijn dakloosheid nog steeds kwalijk?

“Individuen kunnen veel stomme dingen doen die een bijdrage leveren aan hun dakloosheid, maar het is nooit de schuld van het individu. Ik geloof in dit soort gevallen niet heel erg in individuele verantwoordelijkheid omdat dakloosheid een systeemprobleem is dat terug te brengen is op een woonprobleem. Een paar uitzonderingen daargelaten kiest niemand ervoor om dakloos te worden. Zelfs als je heel veel fouten maakt in het leven, moet er nog steeds een ondergrens van menswaardigheid gegarandeerd blijven.”

Er had iemand moeten ingrijpen?

“Er had een systeem moeten zijn dat voorkomt dat mensen hun huis verliezen. Desnoods zeg je als overheid: wij zorgen voor degelijke huisvesting waar mensen die in de problemen zijn gekomen een ­tijdje kunnen verblijven. Dat is niet alleen vanwege de menswaardigheid, maar ook, en dat is eigenlijk een argument dat ik ­liever niet geef, een kwestie van geld. In Nederland kost een dakloze persoon volgens de schattingen tussen de 30.000 en 100.000 euro per jaar. De opvang is niet goedkoop, om nog te zwijgen van de gezondheidsproblemen die mensen op straat ontwikkelen.”

Is dakloosheid iets wat ons allemaal kan overkomen?

“Als dat het geval was, zou het allang opgelost zijn. Als Hugo de Jonge dakloos zou kunnen raken, hadden we wel allerlei vangnetten geïnstalleerd. Het risico op dakloosheid is extreem scheef verdeeld. Schulden zijn een belangrijke voorspeller. De fout die wij maken is dat we dakloosheid bestempelen als een zorgprobleem: als je verslaafd bent, beland je op straat. In werkelijkheid is het een kwestie van geld en een gebrek aan betaalbare huisvesting.”

Schaamde je vader zich ook voor zijn situatie?

“Dat denk ik wel. Ook nadat hij weer een woning had gekregen, leidde hij een teruggetrokken bestaan. Hij had nauwelijks meubels. Ik had in zijn nieuwe appartement een eigen kamer. Er stond geen kast, geen bureau, geen stoel, alleen een eenpersoonsbed. Hijzelf viel meestal voor de televisie in slaap op de bank in de woon­kamer. Hij was totaal naar binnen gekeerd, een eenzame man in de laatste jaren van zijn leven. Het was een beetje dubbel: aan de ene kant was hij voor die cliëntenraad actief bezig met dakloosheid, aan de andere kant kon hij niet praten over zijn eigen situatie.”

Je hebt er zelf ook lang over gezwegen.

“Tot mijn dertigste heb ik het geheim weten te houden. Ik heb er in 2019 voor het eerst over geschreven in OneWorld. Mijn vrienden uit die tijd zeiden: wauw, we wisten van niets. Wat dat betreft herken ik mezelf wel in de reactie van mijn vader. Ik vind het makkelijker om voor mijn werk over dakloosheid te schrijven dan om over zijn dakloosheid te praten. Misschien dat een professionele positie een soort afstand schept, zodat je de emotie niet toe hoeft te laten. Net als mijn vader ben ik een naar binnen gekeerd persoon. Ik heb mezelf in allerlei bochten gewrongen om de confrontatie met hem uit de weg te gaan, soms fysiek, zoals op dat plein, maar meer nog door over hem te zwijgen.”

Bang om gezichtsverlies te lijden?

“Waarschijnlijk was dat ingebeeld, maar de angst was er niet minder reëel om. Vijftien jaar lang heb ik er met niemand over gepraat. Op het laatst ben je het niet alleen voor anderen aan het verhullen, maar ook voor jezelf.”

Hoe heeft er open over zijn je leven veranderd?

“Een goede vriendin zei: het is goed om erover te praten, want dat is onderdeel van het verwerken en het benadrukt je persoonlijke engagement. Het heeft me doen inzien dat de afstand die ik had gecreëerd tussen mezelf en mijn onderzoeksonderwerp heel kunstmatig was. Ik was altijd bang dat het mijn autoriteit als wetenschapper zou ondermijnen als ik over mijn dakloze vader zou praten. Want dan zouden de mensen kunnen ­denken: er zit persoonlijke rancune in.”

Zit die erin?

“Er zit wel boosheid in. Ik denk nu dat het goed is om als wetenschapper te laten zien dat je meer bent dan een objectief oordelend persoon. Dat je een eigen geschiedenis hebt en dat die van invloed is op hoe je naar de dingen kijkt.”

Maakt dat je een betere wetenschapper?

“Ik denk het wel. Open kaart spelen. Zeggen: dit is mijn positie en gegeven die positie is dit mijn analyse en daaruit trek ik die conclusie. Dat kunnen mensen vervolgens meewegen in hun oordeel over het onderzoek. Wat zei Karl Marx ook alweer?”

Hè ja, laten we de oude Karl er nog even bij halen.

“Hij zei dat het er niet op aankomt de wereld te interpreteren, maar om hem te veranderen. Ik ben mee geweest naar blokkades van de A12 door Extinction Rebellion. Daar hoor je ook veel van dit soort debatten onder klimaatwetenschappers. Ik was naar een praatje van een bioloog die actief was geworden. Hij had een handboek geschreven over een bepaald ziektebeeld onder diersoorten. De tweede editie was opeens een derde dunner omdat heel veel van die diersoorten waren uitgestorven. Hij zei: over tien jaar kan ik hem weer met een derde inkorten. En dan weer en dan weer en dan weer, tot er nog maar een paar pagina’s overblijven. Wat moest hij doen? Dat gegeven accepteren als wetenschapper of ertegen ageren? In mijn geval: moet ik alleen beschrijven hoeveel dakloze mensen er zijn of moet ik in de bres springen voor die mensen? Ik kies voor het laatste.”

Omslag van ‘In schaamte kun je niet wonen’.