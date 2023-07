Spreken in het openbaar was Kims nachtmerrie, maar ze deed het toch – met hulp van hypnose

Spreken in het openbaar is voor journalist Kim Palmaccio (28) een nachtmerrie. Toch zegt ze ja wanneer een vriendin vraagt of ze haar bruiloftsfeest aan elkaar wil praten. Met een goede voorbereiding – en hypnose – moet het lukken, hoopt ze.

Mijn telefoon piept. Het is een vriendin van vroeger, laten we haar in dit verhaal even Maggie noemen. Omdat ze wil facetimen – terwijl we nooit facetimen – denk ik dat ze gaat zeggen dat ze zwanger is. Ik zit fout: ze vraagt of ik ‘de ceremonie wil doen’ op haar bruiloft. Ofwel: een uur op een podium staan en de boel aan elkaar praten voor 177 mensen.

Ik vind het nogal wat. Een behoorlijke verantwoordelijkheid, en dan druk ik me nog zacht uit. Ik zeg dat ik het een grote eer vind dat ze me die taak toevertrouwt, maar dat ik er even over moet nadenken.

Ze zegt dat ik goede verhalen kan schrijven, waarop ik zeg dat dat iets anders is dan op een bruiloft spreken voor een groot publiek. Ze knikt alsof ze me begrijpt, terwijl ze dat volgens mij niet helemaal doet, en geeft me een week bedenktijd.

Wat belangrijk is om te weten: ik heb spreekangst. Ik ben schrijver; ik kan mijn woorden op een goudschaaltje wegen en me achter een papiertje verschuilen. Ik ben niet het type dat graag in het middelpunt van de belangstelling staat, laat staan moeiteloos voor een volle zaal een praatje uit haar mouw schudt.

Zodra ik voor een grote groep moet spreken, schieten de rode vlekken in mijn nek. Zelfs wanneer ik me moet voorstellen in sommige groepen of Zoomgesprekken voel ik mijn hart in mijn hele lijf bonzen en word ik overmand door zenuwen.

Ik zou hier graag de gebraden haan willen uithangen en zeggen dat ik het met gemak doe. Spreken voor een publiek heeft iets gedecideerds en ik vind mezelf nogal een zacht ei nu ik dit allemaal zo opschrijf. Bovendien ben ik een sociaal type, mondig, niet vies van een feestje – je zou me extravert kunnen noemen – en spreken in het openbaar zou goed in het rijtje passen. Maar zodra ik voor een meute mensen sta, ben ik alleen maar bezig met niet hakkelen, niet te veel ruimte innemen, niet stompzinnig overkomen en of mijn tanden vrij zijn van etensresten.

Toch zei ik ja. Een vriendin wist me te overtuigen: misschien kreeg ik wel spijt als ik het iemand anders zag doen, het was een once in a lifetime-kans, een kans ook om mezelf uit mijn comfortzone te sleuren. Dus hop met de geit, de voorbereidingstijd van vier maanden ging in.

Naar de whisky

Op de angst voor spreken in het openbaar wordt gretig ingespeeld door een enorm cursusaanbod, ontdek ik na een rondje googelen. Tik in de zoekbalk ‘spreken in het openbaar’ en er verschijnen 6,4 miljoen resultaten en tig cursussen.

Het bedrag dat je voor zo’n cursus neerlegt, varieert van een paar tientjes tot 1495 euro (exclusief btw) voor een tweedaagse variant inclusief een een-op-eenmoment met de trainer. ‘Met eventuele stress wordt definitief afgerekend,’ belooft Pieter Frijters van Spreek BV, tevens auteur van het boek Vroeger had ik spreekangst.

‘Spreken in het openbaar is een van de grootste angsten van mensen en staat in de top drie, nog voor bungeejumpen,’ aldus Frijters in zijn boek. In een interview met hem lees ik dat hij vroeger naar de whisky greep als hij in het openbaar moest spreken en de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik ook absoluut een glas alcohol achterover wil slaan voor ik acte de présence geef.

Tijdens een van de voorbereidende avonden met het aanstaande bruidspaar vraag ik wat ze die avond schenken. Wijn, bier, aperol-spritz en gin-tonic. Dat er sterk beschikbaar is, stelt me gerust.

Minder wiebelen

Maggie, haar partner en ik zitten in een Amsterdams café. Ik vraag waar ze elkaar hebben ontmoet, wat ze zo leuk en niet leuk aan elkaar vinden, waarom ze elkaar het jawoord willen geven. De voorbereiding loopt gesmeerd.

Na het gesprek bel ik met ondernemer Steffy Roos du Maine. Dit ‘voorheen stille, verlegen meisje dat alleen maar zachtjes praatte’ spreekt tegenwoordig voor volle zalen in binnen- en buitenland over ondernemerschap. Ook in de Tweede Kamer, om maar iets te noemen.

“Een verhaal moet een logische opbouw hebben,” zegt ze. “Het moet een mix zijn van anekdotes, interactie met het publiek, waardevolle informatie en grappen.”

Schrijf je verhaal een keer helemaal op, adviseert Du Maine, maar hou het bij bulletpoints als je er gaat staan, dat geeft vrijheid voor improvisatie. Verder is het oefenen, oefenen, oefenen. “Neem jezelf op en luister het terug. Nog beter: film jezelf en kijk het terug. Vaak ontdek je dat je langzamer mag praten. Minder op je benen moet wiebelen. Meer pauzes mag laten vallen.”

Wat haar ook helpt, is visualiseren. “Ik zoek foto’s en filmpjes van de locatie op en bedenk waar ik ga staan. Ik stel me voor hoe ik oploop, wie er in het publiek zit en hoe ze na afloop applaudisseren. Door het te visualiseren reageert mijn brein minder heftig op mijn opkomst, het spannendste gedeelte, omdat het denkt dat ik al in zo’n situatie ben geweest en het in mijn visualisatie goed is gegaan.”

Een bemoedigende les: iedereen kan volgens Du Maine leren spreken. “Er zijn geen geboren sprekers,” zegt ze. “We denken dat sprekers van nature zo op een podium staan, maar we zien niet al het werk dat eraan voorafgaat. Spreken is een vaardigheid waar je beter in kunt worden, maar daar heb je oefening en durf voor nodig. Niemand in de Tweede Kamer die ik toesprak wist dat ik jarenlang logopedielessen volgde, trainingen deed en een paar keer flink op mijn bek ben gegaan. Spreken blijft altijd spannend, ook voor de meest ervaren sprekers. Gebruik die adrenaline, zet het om in iets positiefs: kom binnen met een brok energie en lach.”

Bloosfobie

Vier weken voor de ceremonie. Met een VR-bril op zit ik tegenover hypnotherapeut Bart van Tienhoven. Over een paar minuten ga ik onder hypnose, maar voordat het zover is, aanschouw ik via virtual reality een bruiloft. Op het podium staat een vrouw het bruidspaar toe te spreken – dat moet ik voorstellen. We gaan mijn angstgevoelens opwekken, aldus Van Tienhoven.

Ik kwam bij de therapeut terecht via een collega. Ze ging door hypnose van kettingroker naar nooit meer een peuk aanraken. En nu zit ik hier, met alsnog enige scepsis, voor mijn spreekangst. Van Tienhoven kampte vroeger met een soortgelijke angst. Wegens een relatief onschuldig voorval waarbij hij werd uitgelachen door een groep jongens kreeg hij op latere leeftijd een bloosfobie, die grote invloed had op zijn kwaliteit van leven.

Hij sprak met psychologen, verslond boeken, bezocht seminars, maar niets hielp. Uiteindelijk kwam hij in aanraking met hypnotherapie en werd het probleem op onderbewust niveau aangepakt. Nu staat hij voor de klas en geeft hij als hypnotherapeut trainingen aan grote groepen. Zonder te blozen.

Beeld Ytje Veenstra

Na de VR-bril is het tijd voor de hypnose – wat overigens heftiger klinkt dan het is, aldus Van Tienhoven. Het is geen zweverige hocus pocus waarbij je buiten bewustzijn bent en gekke dingen gaat doen. Het is een natuurlijke staat van focus en ontspanning die je al duizenden keren in je leven hebt ervaren. Denk aan helemaal verzonken zijn in een film of een boek, of tijdens het autorijden opeens beseffen dat je bijna op je eindbestemming bent en je daarvoor niet meer bewust reed.

“Vijfennegentig procent van ons gedrag is onbewust,” zegt hij. “In je onderbewustzijn worden ook je overlevingsstrategieën en angsten opgeslagen. Het onderbewustzijn kan alleen geen verschil maken tussen reële en irreële angst.”

Feitelijk is spreken voor een publiek ook geen gevaar, maar mijn brein heeft waarschijnlijk in mijn jongere jaren een ervaring opgedaan en stuurt een onbewust signaal (zweethanden, hartkloppingen) dat spreken een onveilige situatie is. Van Tienhoven: “Omdat angst een onbewuste reactie is, zit daar ook de oplossing.”

Tijdens hypnotherapie gaat dat zo: met bepaalde oefeningen en bepaald taalgebruik creëert een hypnotherapeut een meditatieve staat. Zo kan hij nieuwe manieren vinden om de overlevingsstrategie aan te passen die je hebt opgeslagen in je onderbewustzijn.

“Zo hielp ik ooit een jongeman die een ongeluk had gehad met een wielrenfiets. Zodra hij zo’n fiets zag, kreeg hij een paniekaanval, maar door die overlevingsstrategie in een meditatieve staat te herprogrammeren was hij er met één sessie vanaf.”

Na de hypnose, die inderdaad iets weg heeft van een diepe meditatie en waarbij er werkelijk wonderlijke dingen gebeuren, zoals het vanzelf omhooggaan van mijn arm (armlevitatie) en onbewuste spierbewegingen (ideomotorische signalen), kijk ik nog eens via de VR-bril naar de bruiloft. Ik heb niet meteen een hallelujamoment of droge handen, maar volgens Van Tienhoven hoeft dat ook niet. Er zijn wel dingen die me opvallen: in plaats van dat ik een meute mensen zie, maak ik nu meer contact met het publiek. Ik zie nu pas wie er allemaal zitten, een opa, een oma, wat jonge kinderen, collega’s. Ik ervaar minder spanning bij het tafereel dan daarvoor.

Van Tienhoven doet een voorstel: of ik me in een van zijn Zoomlessen met honderdvijftig cursisten wil voorstellen en een minuut lang over mezelf wil praten. Even twijfel ik, maar ik wil nu wel weten of ik spreken voor een grote groep minder spannend vind, dus ik stem in.

Pilletje

Helaas, alle voorbereidingen en visualisaties ten spijt gaat het niet helemaal zoals ik wil. Ik hakkel, brabbel hier en daar en heb soms een trilstem, maar eerlijk? Zó erg was het achteraf nu ook weer niet en ik bedenk wat ik in het vervolg beter kan doen.

Is er dan toch progressie? Kon het me dan toch relatief gezien minder schelen wat die honderdvijftig mensen van me vonden?

Twee weken voor de bruiloft. Ik oefen de tekst. Zo’n dertig keer. Voor de spiegel. Voor een vriendin. ’s Avonds in bed. Ik heb ’m zelfs, op aanraden van experts, ingesproken op mijn telefoon en luister ernaar op de fiets of tijdens het tandenpoetsen voor het slapengaan.

Een dag voor de bruiloft. Ik sta bij de drogist voor het schap ‘ontspanning en nachtrust’, want ik heb op thuisarts.nl gelezen dat een pilletje met valeriaanextract wonderen kan doen bij stressmomenten. Er staan allerlei pakjes en zakjes: Lucovitaal ‘bij spanning en stress’, passiflora met ashwagandha (al sla je me dood), Valdispert Stemming, Valdispert Rust, Valdispert Stress Moments. Ik lees de bijsluiters en scan of de pillen in combinatie met alcohol kwaad kunnen (nee) en kies dan uiteindelijk voor het duurste, in een doosje met donkerrood omhulsel. Die werkt vast het best.

Beeld Ytje Veenstra

Op de dag van de bruiloft oefen ik nog een keer mijn tekst. Daarna ga ik, met headset en al, op het podium staan en heet ik de gasten welkom. Ik zie oma’s, collega’s, kinderen en maak contact met het publiek. Ik heb er zowaar zin in.

Of ik in het begin hakkel? Ja. Struikel ik soms over mijn woorden? Ook. Maar ik zeg niks stompzinnigs en heb ook geen lunch tussen mijn tanden, dus al met al gaat het goed. Maggie blij, man blij, ik blij. Sterker nog: ik vind het na een uur jammer dat het weer voorbij is.

Of het nu komt door het vele oefenen, de voorbereiding, het visualiseren, de hypnotherapie, de valeriaan of de gin-tonics: uiteindelijk is het inderdaad gewoon lef hebben en doen. Aldus de gebraden haan.