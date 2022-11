Sportclub Tijgertje was 40 jaar geleden al de eerste queer-sportclub van Nederland: ‘Na de training voelde ik me net Rambo’

Zelfverdediging Krav Maga les bij de LHBTI Sportclub Tijgertje. Beeld Eva Plevier

‘Tijgertje. Kursussen zelfverdediging voor alle homoseksuele mannen en vrouwen. Voor krachtige spieren, betere conditie en terugslaan,’ zo adverteert sportclub Tijgertje in 1988. ‘Op een dag besluit je terug te vechten,’ zegt hun publiciteitsposter.

Mentale en fysieke weerbaarheid worden voor homoseksuelen belangrijker dan ooit als op 26 juni 1982 de Roze Zaterdag in Amersfoort ontaardt in rellen en geweld. Het is een van de eerste landelijke demonstraties voor homorechten. Tegenstanders bespugen en bekogelen de demonstranten met stenen, uien en eieren. Zogeheten ‘potenrammers’ mishandelen groepjes homoseksuelen en lesbiennes zozeer dat ze in het ziekenhuis belanden.

Gideon Slager (62) volgt op dat moment al een paar jaar karatelessen op de zolder van het COC in de Rozenstraat. Om weerbaarder te worden, maar toch vooral omdat hij de sport leuk vindt en er gelijkgestemden ontmoet. “Na die rampzalige gebeurtenis in 1982 veranderde er iets. We gingen erover nadenken hoe we ons als homo’s beter konden verdedigen en besloten zelfverdedigingslessen te gaan organiseren. De gemeente stelde daarvoor een gymzaal aan de Keizersgracht beschikbaar. Voor de contributie gingen we rond met een sigarenkistje en de deelnemers noteerden we in een schrift. Al gauw liep het storm.”

Vanaf dat moment is de eerste queer-sportclub van Nederland een feit, al werd de term ‘queer’ toen nog niet gebezigd. Langzamerhand krijgen de cursussen een serieuzer karakter. Om subsidies te kunnen ontvangen, wordt het initiatief vastgelegd als stichting. Tijgertje gaat ook meer aan publiciteit doen met folders en posters, waarvoor Erwin Olaf de eerste foto’s maakt.

Doldwaze vergadering

“Pas in 1984 bedachten we tijdens een doldwaze vergadering een officiële naam voor de club,” zegt Gideon Slager. “Er kwam van alles voorbij. We dachten aan Dennis, een bijdehand buurjongetje dat altijd ‘hé tijger’ riep tegen iedereen die voorbijkwam. Zo kwamen we op de naam Tijgertje.”

Poster Tijgertje uit 1988. Beeld IHLIA - LGBTI Heritage (www.ihlia.nl)

Als in datzelfde jaar de 54-jarige Elbert van der Biezen overlijdt na een ernstige mishandeling van ‘potenrammers’ in het Vliegenbos, neemt het aantal aanmeldingen voor Tijgertje nog verder toe. “We gingen van één naar vier trainingen per week op drie locaties: aan de Keizersgracht, in De Pijp en in Noord.”

In de loop van de jaren negentig groeit het sportaanbod met basketbal, karate, worstelen, volleybal en aerobics. De komst van de EuroGames die in 1992 voor het eerst in Den Haag werden georganiseerd dragen daar aan bij. Tijgertje is voor de lhbtq-gemeenschap de uitgelezen plek om zich voor te bereiden op sportprestaties. Vanaf dat moment neemt ook het aantal andere queer sportclubs toe. De Gay Games die in 1998 in Amsterdam plaatsvinden, veroorzaken een forse toeloop.

Hoewel de oprichters van Tijgertje op dat moment hopen dat de zelfverdedigingscursussen op den duur overbodig zullen worden, blijken die in 2022 nog steeds hard nodig. Sinds 2015 biedt Tijgertje Krav Maga –- Empowerment & Weerbaarheidstrainingen. Deelnemers leren daarbij controle te krijgen over hun eigen situatie en veiligheid. Niet alleen door fysieke technieken, maar ook met behulp van mentale en sociale vaardigheden.

Naast sporten als conditietraining, wielrennen, special swim fitness, basketbal en yoga vormt Krav Maga zelfverdediging, nog steeds het hart van de club. “Er is weliswaar inmiddels een grote acceptatie van de lhbtq-gemeenschap, maar die is er zeker niet bij iedereen. Vooral de laatste jaren is het geweld tegen lhbtq’ers weer flink aanwezig,” aldus Jan Pieter de Lugt, coördinator van de Krav Maga-trainingen en tevens voorzitter van Pride And Sports, het nationale platform voor lhbtq in de sport.

De Lugt, sinds zeven jaar lid van Tijgertje, ervoer zelf wat Krav Maga kan doen. “Als ik ’s nachts terugliep door de Leidsestraat, was ik op mijn hoede als er een groepje jongens naderde. Misschien hadden ze me uit een homobar zien komen of zagen ze iets aan me. Ik was bang om aangevallen te worden. Dat is veranderd sinds ik aan Krav Maga doe. Toen ik na de eerste training de deur uitging, voelde ik me net Rambo. Dat was ik niet, maar dat gevoel gaf het me, en dat bleef zo.”

Elliott Rossi (33) herkent dat. In het verleden was hij altijd bezig risico’s in te schatten als hij over straat ging. “Als je duidelijk queer bent, is dat noodzaak. Bij een groepje jongens dat de straat overstak, vroeg ik me meteen af: wat gaan ze doen?” Toen hij vanuit Australië naar Nederland verhuisde, meldde hij zich aan voor Krav Maga. “In eerste instantie voor ‘husband-hunting’,” zegt hij en lacht. “Ik maakte hier goede vrienden en Krav Maga blijkt vooral goed voor mijn zelfvertrouwen. Ik voel me nu comfortabel op straat.”

Kendrick van der Kust (29) knikt. “Ik heb lastige situaties meegemaakt, maar bleef rustig omdat ik wist wat ik kon doen als er iets zou gebeuren. Het maakt me zekerder. In andere groepen heb je vaak machogedrag en hier niet. Ik kan mezelf zijn.”

De twee trainen op een regenachtige dinsdagavond met een twintigtal andere sporters in een gymzaal in de Antonio Vivaldistraat in Zuid.

Veilig en inclusief

Nina Borm (27) is er voor het eerst. Jaren speelde ze met plezier rugby, maar toen dat fysiek niet meer ging, moest ze noodgedwongen stoppen. “Ik ben in een damesteam gaan voetballen, maar dat was geen succes. Er werd naar mij gerefereerd als ‘die halve vent.’ Ik wilde me niet afzonderen en gewoon met anderen voetballen. Dat bleek lastig. Ik ben nog maar een uur bij Tijgertje en voel me nu al thuis en geaccepteerd.”

Krav Maga behoort tot de populairste sporten bij Tijgertje. “De mensen die zich hiervoor aanmelden, zijn gemiddeld wat jonger. Er is meer verloop dan bij de teamsporten en conditietraining, waar ze vaak al jaren lid zijn. We schommelen op dit moment tussen de 100 en 120 leden en kunnen best nog nieuwe aanwas gebruiken,” zegt Daan Bonnier (40), een van de weinige hetero’s bij de club. Hij is al dertien jaar lid en sinds 2020 voorzitter van Tijgertje. “Een vriend nam me mee naar basketbal. ‘Het zijn wel allemaal homo’s,’ zei hij. ‘Ja en? Moet ik dan het zeepje bij het douchen met een touwtje om mijn nek hangen ofzo?’ vroeg ik. Bij Tijgertje had ik het meteen naar mijn zin tussen leuke mensen die de wereld kleur geven. Het is een veilige en inclusieve plek om te sporten en gelijkgestemden te ontmoeten.”

Dat is op andere clubs niet altijd vanzelfsprekend, zo ondervond niet alleen Nina Borm, maar ook Ryan Hofstee (27), die transgender persoon is. “Eigenlijk vind ik voetbal het leukst, maar daar is het verdeeld in mannen en vrouwen. Ik werd er niet door iedereen geaccepteerd. Hier voel ik me op mijn gemak, omdat het een ‘safe space’ is en er mensen zijn die iets met me gemeen hebben. Ik ben Krav Maga gaan doen om mezelf te leren verdedigen. Het heeft me mentaal sterker gemaakt en zelfvertrouwen gegeven.”

De groep van Tijgertje is de afgelopen jaren diverser geworden. Vroeger waren vooral homo’s en lesbiennes lid, nu is dat een waaier van queer-(expats), trans, bi en meer.

“Bij Krav Maga zien we steeds meer trans personen,” zegt De Lugt. “Niet zo vreemd, omdat zij veel te maken hebben geweld.”

Zo blijkt uit het onderzoek Overal op je hoede dat een derde van de transgender personen maandelijks te maken heeft met verbaal geweld en intimidatie.

Om dit soort maatschappelijke problemen aan de kaak te stellen en het veertigjarig jubileum te vieren, organiseert Tijgertje vrijdag De Dag van Queer & Sport in Pakhuis de Zwijger, samen met Gay Swim Amsterdam en Pride And Sports. Bij dit congres wordt gesproken over veiligheid en inclusie in de sportwereld. Aansluitend vindt een jubileumfeest plaats in Club Akhnaton.

Mede-initiatiefnemer Slager is al sinds eind jaren negentig niet meer bij Tijgertje, maar koestert de herinneringen. “Met de mensen die ik er ontmoette, hield ik altijd contact. Dat zijn veertig jaar oude vriendschappen die nooit voorbij gaan.”