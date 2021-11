Spitskool: de ideale groente voor een vleesloos maal

Beeld Emma Levie

Vorige week liep ik over een markt vlak bij Rome. Daar viel mijn oog op een stapel prachtige paarse en lichtgroene spitskolen. De Italiaanse liefde voor kool gaat ver terug. Kool is een van de oudste soorten groenten. Naast zijn culinaire kwaliteiten werden hem ook andere bijzondere eigenschappen toegedicht.

Zo schreef de Romeinse magistraat en legerleider Marcus Porcius Cato dat kool een kater kon tegengaan. Wie tijdens een ­banket te diep in het glas had gekeken, zou hoofdpijn kunnen voorkomen door het eten van koolbladeren met azijn. Ik heb het geprobeerd: werkt niet. Anders had de groente haar populariteit wellicht ook in de middeleeuwen voortgezet.

Blancheren

In die tijd werd de groente ­ge­degradeerd tot armeluisvoer. Waarschijnlijk knapte men af op de zwavelachtige geur die vrijkomt bij het bereiden. Ik waardeer spitskool vooral omdat ik het de ideale groente vind voor een vleesloos maal. Spitskool is een soort kool-light. Makkelijk in de bereiding, want zowel rauw in salade als gegrild of geroosterd is ie heerlijk. Mocht je toch nog bang zijn voor de bekende koolgeur: er zijn manieren om die te beperken. Harold McGee, die zich verdiepte in de chemie van het koken, schrijft dat tussen de vijfde en zevende minuut van de bereiding de typische geur in kracht verdubbelt. Kook kool dus nooit te lang.

Een andere slimmigheid: spitskool kort blancheren voordat je ’m verder bereidt. Dit zou de welbekende scheetjesgeur ook tegengaan. Spitskool heeft deze eigenschap naar mijn idee overigens minder dan andere koolsoorten. Zelf gril ik de kool na het blancheren. Het grillen zorgt ervoor dat de suikers in de spitskool karamelliseren. ­Serveer de spitskool met iets zoutigs, zoals miso­boter, en ik zweer het: je zult zien dat groente vleziger kan smaken dan een matige biefstuk.