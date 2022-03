Spinnen bij Watts Hub na een lange dag op kantoor

Watts Hub wil een middelpunt zijn, waar gasten kunnen borrelen, lunchen én spinnen. Beeld Daphne Lucker

Tussen de nieuwbouwcomplexen, kantoorpanden en vele hotels in Sloterdijk is sinds kort Watts Hub gevestigd: een Italiaans restaurant voor toeristen, kantoorpersoneel en wielrenfans in het bijzonder. “We hebben een kast vol bord- en kaartspellen, we willen een gezellige hub zijn, een middelpunt, waar gasten kunnen borrelen en lunchen,” zegt locatiemanager Jamie Muller (26).

Eigenaar Nick van Zetten is een groot Giro d’Italia-fan en dat is te zien in het restaurant. Zo staan er op de etage boven de deuropening twee spinfietsen met blauwe handdoeken over de zadels. Daarop kunnen spinners tegen elkaar fietsen via Zwift, een online fietsspel. Muller: “Leuk voor wanneer de competitieve kantoormedewerkers klaar zijn met werken.”

De linkertrap heeft dezelfde kleur roze als de trui in de Giro. Aan het plafond hangt een kunstwerk met fietswielen, met dik scheepstouw eromheen. Uit de speakers klinken verschillende Italiaanse volkszangers.

Het pand heeft twee ingangen, waarvan een voor het restaurant en de ander voor takeaway. De winkel bestaat uit een kleine toonbank met in de vitrine belegde broodjes, zoals de sandwich Toppp It met kip en spek (€11). Het restaurant voert een ander menu, met pizza’s, pasta’s, kipsaté en hamburgers. Ook is er de Shake It-maaltijdsalade, geserveerd in een pot met de dressing los ernaast. De gast kan de dressing in de pot gieten en vervolgens de salade zelf shaken (€15): “Een leuk gezicht en erg lekker,” zegt Muller met een lach.

Watts Hub Radarweg 480

