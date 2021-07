Spiegelgracht Juweliers zit nu in Zuid: ‘Hier kun je parkeren’

Ook in het nieuwe pand van Spiegelgracht Juweliers op de Beethovenstraat vind je zeldzame en exclusieve horloges. Beeld Jakob van Vliet

Het is even verwarrend als je er voor de eerste keer komt, maar Spiegelgracht Juweliers zit niet langer aan de Spiegelgracht. Ze zijn verhuisd naar een pand op de Beethovenstraat. Winkelmanager Jacco Reversma is erg blij met de nieuwe locatie: “Het is een stuk ruimer, klanten kunnen hier parkeren en we hebben goed contact met de buren.”

Hoewel het woord ‘juwelier’ in de bedrijfsnaam zit, is dit geen gewone juwelier: de zaak heeft zich toegelegd op zeldzame vintage en exclusieve horloges. Reversma, die is opgegroeid rond het racecircuit omdat zijn vader racer was, had al vroeg een voorliefde voor de klassieke Heuerhorloges met stopwatchfunctie: daarmee kon hij de snelheid van raceauto’s meten. Zijn leven lang is hij al gefascineerd door horloges met een bijzondere geschiedenis. De juwelierswinkel ligt er vol mee.

Achter een glazen, beveiligde dubbele deur staan metershoge houten vitrinekasten met stalen, zilveren, gouden en platina horloges van exclusieve merken als Rolex, Cartier en Patek Philippe. Het oudste exemplaar stamt uit 1953: een van de eerste duikhorloges van Rolex. Noemenswaardig is ook een remake van de Omega Speedmaster Moonwatch, het horloge dat de eerste astronauten op de maan droegen in 1969.

Het goedkoopste model in de winkel kost 1250 euro en is een keurige ‘dresswatch’ (een simpel, strak model), met gouden Romeinse cijfers op staal en een roodleren bandje van het merk Corum Romvlvs. De zeldzame ­platina Cosmograph Daytona van Rolex met ijsblauwe wijzerplaat mag een koper mee­nemen voor 105.000 euro. Een bedrag waarvoor je een huis zou kunnen kopen. “Maar niet in Amsterdam,” grapt Reversma.

Spiegelgracht Juweliers Beethovenstraat 7A

