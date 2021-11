Spelletjes spelen, knutselen en huiswerk maken: jeugdcentrum ’t Kofschip geeft jongeren een eigen plek

In de activiteitenruimte van jeugdcentrum 't Kofschip kunnen kinderen creatief aan de slag. Beeld Sophie Saddington

Eén bron verlicht meerdere kanten. Dat is de gedachte achter de Diamantlamp van Nisa Naz Kurt (15). Ze ontwierp de lamp vier jaar geleden tijdens het project De Nieuwe Banne, toen bewoners bij de herinrichting van de buurt werden betrokken. Nu hangt de lamp eindelijk aan de buitenkant van het net geopende jeugdcentrum ’t Kofschip in Noord.

Net als de lamp heeft ook het jeugdhonk in De Banne even op zich laten wachten. Ruim vier jaar werkte de gemeente samen met verschillende organisaties, zoals Spin, Dock, Stichting Wijsneus en Studiezalen, en kinderen uit de buurt. De kinderen praatten mee over het ontwerp van het gebouw, de inrichting en de naam.

Een jeugdcentrum in de buurt is hard nodig, zegt stadsdeelbestuurder Esther Lagendijk (50). “De buurt kende veel jeugdproblematiek en er is weinig te doen. Deze plek brengt daar verandering in. Binnen kan het nog wel wat gezelliger worden gemaakt, maar ook dat laten we aan de kinderen over.”

Het bordeauxrode gebouw bestaat uit verschillende ruimtes. Beneden is een keuken met eettafel en een activiteitenruimte waar naaimachines staan, voor het maken van bijvoorbeeld etuis. De eerste verdieping, die met een lift ook voor mindervaliden te bereiken is, heeft een grote studieruimte waar kinderen huiswerk kunnen maken. Aan de andere kant zit een geluiddichte muziekstudio.

De beheerder van het pand, Orvill van Axel Dongen (38), is ook blij dat ’t Kofschip in gebruik is. “Ik ben hier opgegroeid, dus ik ken de buurt. Het geeft veel voldoening om bij te dragen aan een plek voor jongeren. Hier kunnen ze samen muziek maken en spelletjes spelen.”

