Spelen op een Stranger Things, Godzilla of Toy Story 4: zij doen mee aan het Nederlands kampioenschap flipperen

Tom Thobe: ‘Ik speel thuis, maar bij voorkeur in het café.’ Beeld Jakob van Vliet

Tom Thobe (47), directeur Verkeersplein Amsterdam

‘Kan het wat zachter, vroeg de barman’

“Dit is echt een lekker kastje,” zegt Tom Thobe als we een statig grachtenpand in hartje Jordaan betreden. Links van de deur staat een Stranger Things-flipperkast en op de eerste verdieping zien we de zijkant van een Spidermanmachine. “Deze Stranger Things, een nieuwe kast, heb ik tijdelijk te leen van een vriend en hij heeft alles wat een goede kast moet hebben. Hij is snel, heeft verschillende multiballen, is niet te gemakkelijk en tot slot is het thema natuurlijk geweldig. De flipperkast op de eerste verdieping is een virtuele machine, dus alles wordt door de computer aangestuurd. Het voordeel is dat elke echte flipperkast die de afgelopen vijftig jaar is gemaakt, erop beschikbaar is. Maar je mist wel de zwaartekracht van de bal. Een echt kast voelt toch anders.”

“Nu het Nederlands kampioenschap nadert, speel ik meer dan normaal. Hier thuis, maar bij voorkeur in het café, met speciaal bier op tap en lekkere muziek. We komen vaak in De Buurvrouw en De Engelbewaarder. Een favoriet is The Minds, het laatste punkcafé van Amsterdam. Laatst was ik nogal fanatiek op die kast aan het beuken toen de barman kwam vragen ‘of het niet wat zachter kon’, omdat hij zijn eigen metal niet meer kon horen. Heerlijk. In de afgelopen jaren heb ik veel wedstrijden gespeeld, maar het is nooit een bijster succes geweest. Toch zie ik er naar uit om naar Rotterdam te gaan. Lekker schreeuwen dat ik er wel even een prijs ga weghalen en totdat het tegendeel is bewezen, klopt dat ook.”

Claudine Jansen: ‘De klassieke Bally/Williams-machines uit de jaren negentig hebben veel meer humor, prachtig artwork en opeens loopt er een koe door het beeldscherm of grijpt een hand de bal weg.’ Beeld Jakob van Vliet

Claudine Jansen (51), mondhygiënist

‘Ik zweer bij de jarennegentigmachines’

Hoewel ze zichzelf niet zo zal noemen, is Claudine Jansen een alleskunner in optima forma. Naast haar mondhygiënistepraktijk, heeft ze een bedrijf voor kindertaarten, haakt ze fanatiek, deed ze onlangs mee met het WK triatlon in Hawaï en werd ze een aantal jaar geleden flipperkampioen bij de vrouwen. “Maar dat was misschien ook wel een beetje geluk,” zegt ze in café De Buurvrouw, waar ze net een potje heeft afgedrukt op The Addams Family, met 22.000 machines de meest geproduceerde flipperkast ooit. “Het was de tijd dat we nog geen kinderen hadden en we veel in de kroeg speelden. Die kasten waren soms matig afgesteld of soms ontbrak er zelfs wat. Daardoor was ik een flexibele speler, die ook gewend was om met wat druk om te gaan. Dat heeft in de finale natuurlijk geholpen.”

“De laatste jaren ben ik met veel andere hobby’s bezig, dus staat het flipperen een beetje op een laag pitje. Behalve op vakantie of als ik om andere redenen in het buitenland zit. Laatst waren we in Parijs op zoek naar flippers in Ground Control terechtgekomen, omdat daar een stuk of tien machines zouden staan. Het was er niet alleen leuk flipperen, maar je kon er ook lekker vegan eten, ze verkochten er vintage kleding en ze hadden speciaal bier. Ik zou die tent nooit gevonden hebben als ik niet geflipperd had.”

“In vergelijking met tien jaar geleden worden er nu door een stuk of tien fabrikanten nieuwe flipperkasten gemaakt. Ik zweer echter bij de klassieke Bally/Williams-machines uit de jaren negentig. Veel meer humor, prachtig artwork en opeens loopt er een koe door het beeldscherm of grijpt een hand de bal weg. Dat heb je niet bij de nieuwe kasten. Naar Rotterdam gaan we vooral voor de lol en nee, ik heb er niet voor getraind. Dat doe ik alleen voor de Ironman. Minimaal twintig uur per week zwemmen, fietsen en hardlopen. En dat een jaar lang.”

Enrico Douwens: ‘Mede omdat ik nu drie kasten thuis heb, ben ik voor het komende kampioenschap veel beter voorbereid.’ Beeld Jakob van Vliet

Enrico Douwens (46), financieel directeur bij de Rotterdamse containerterminal RWG

‘Alles ging mis wat er mis kon gaan’

“Moeten we het daar echt over hebben,” vraagt hij met een veelbetekende blik als de verslaggever informeert naar zijn prestaties tijdens het Dutch Pinball Open dik tien jaar geleden. “Toen werd ik inderdaad allerlaatste,” zegt hij, terwijl hij gerouteerd zijn drie machines – Theater of Magic, Stranger Things en Avengers – in zijn mancave in Driemond aanzet. De liefde voor het flipperen ontstond vijfentwintig jaar geleden toen hij tijdens een vakantie twee weken op Theater of Magic had gespeeld. Dat werd jaren later ook zijn eerste machine. Sinds die tijd speelt hij ook met regelmaat toernooien.

“Tijdens dat bewuste DPO ging zo’n beetje alles mis wat er mis kon gaan. Maar dat gebeurt me niet nog een keer. Mede omdat ik nu drie kasten thuis heb, ben ik voor het komende kampioenschap veel beter voorbereid en vooral veel wijzer op dit gebied geworden. Eigenlijk is het heel simpel. Je drukt een potje af, checkt even de regels van de kast en houdt vervolgens zo lang mogelijk de bal binnen. Hier thuis lukt dat prima, maar dat is natuurlijk geen garantie dat het in Rotterdam ook goed gaat.”

Andrew Moskos: ‘Sinds ik bij de knoppen kan, ik was hooguit een jaar of vijf, speel ik.’ Beeld Jakob van Vliet

Andrew Moskos (54), directeur Boom Chicago

‘Mijn stem uit de telefoon is een droom die uitkwam’

“Listen to this,” zegt een glunderende Andrew Moskos, terwijl hij de bal richting de mobiele telefoon op het speelveld van de Dialed In-machine schiet. In de stem uit de telefoon herkennen we meteen die van de comedian Moskos. “Dat was echt een droom die uitkwam,” zegt hij later. Via via kende ik iemand bij fabrikant Jersey Jack Pinball en nadat we een bestand met de stemmen van Boom Chicago-acteurs hadden opgestuurd, werden we uitgekozen om alle geluiden uit de telefoon in te spreken. Elke keer als ik mijn eigen stem hoor, word ik heel vrolijk.”

“Ik ben opgegroeid in Chicago, de plek waar alle flipperfabrikanten zijn gevestigd. Sinds ik bij de knoppen kan, ik was hooguit een jaar of vijf, speel ik. Voor mijn werk ben ik veel op reis en overal waar ik kom, of het nu Parijs, New York of Berlijn is, ken ik de plekken waar je kunt flipperen. Het gaat momenteel beter dan ooit met het flipperen en dat hebben we te danken aan Covid. Toen kon niemand namelijk zijn huis uit om geld uit te geven en dat is te zien aan de verkoopcijfers. Er werden meer kasten dan ooit verkocht en de fabrikanten konden amper de vraag aan. Een goede zaak. Flipperen gaat bij mij vooral om de fun en ik zie me zelf niet echt als een wedstrijdspeler. Daarom doe ik in Rotterdam niet mee met het hoofdtoernooi, alleen met de classic wedstrijd. Ook leuk trouwens, spelen op allerlei oude kasten.”

Top 3 flipperlocaties Amsterdam Ton Ton Club, Polonceaukade 27, tontonclub.nl. Arcade en restaurant in het Westerpark met kasten van The Addams Family, Road Show en Game of Thrones. The Butcher Social Club, Overhoeksplein 1, the-butcher.com/socialclub. Aan de overkant van het Centraal Station, er staan drie kasten: Deadpool, Mandalorian en de allernieuwste Toy Story 4. Checkpoint Charlie, Nassaukade 48, cafecheckpointcharlie.nl. Leuk alternatief buurtcafé met een pooltafel en flipperkast. Momenteel is dat de Iron Maiden van Stern Pinball.