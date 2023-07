Speelse brugleuningen om gezellig op te kunnen hangen: Herman van der Heides werk is overal in de stad en dat wordt nu geëerd

Herman van der Heides werk is pront en fier aanwezig in de stad. Denk onder meer aan zijn brugleuningen; vrijwel iedereen kent ze, alleen kennen ze hém niet. Dit weekeinde verandert dat, wanneer het werk van de kunstenaar wordt geëerd in Atelier Volten in Noord.

Wie van de Plantage Middenlaan naar het Waterlooplein fietst, die krijgt visueel nogal wat te verstouwen. De Hortusentree enerzijds, het Wertheimpark met zijn monumenten anderzijds, het oude Nicolaasgasthuis, de Portugese Synagoge, de Mozes en Aäronkerk, een gek leeg verkeersplein, dan de vlooienmarkt.

Binnen minuten trapt onze fietser van het statige naar het stinkende Amsterdam; botanisch en historisch geïnteresseerden worden bruusk vervangen door meer hedonistische lieden. Waar idylle verandert in chaos, is het moeilijk acht te slaan op bijvoorbeeld de stalen kunstwerken die als leuningen van de Hortusbrug dienen. Bovendien is de Hortusbrug met dertig meter zó breed dat de fietser wellicht niet eens in de gaten heeft dat er een brug wordt geslecht.

Brug 239, de Hortusbrug, staat in zekere zin symbool voor de roem van Herman van der Heide (1917-1998): het werk is er, pront en fier, het is niet vergeten, maar beroemd of al te aanwezig is het niet. Aan zowel de noord- als de zuidkant van de Hortusbrug bevinden zich, over de Nieuwe Herengracht, twee andere bruggen met leuningen van de geboren Fries Van der Heide: de Latjesbrug en de Vaz Diasbrug.

Nabij laatstgenoemde brug staat, enigszins in de figuurlijke schaduw van het nieuwere Namenmonument, het Monument Vaz Dias, een Van der Heide-constructie van zware stalen balken waar fietsers echter vrijwel onbelemmerd doorheen kunnen kijken alvorens het werk te passeren.

De Hortusbrug, met de leuning van Herman van der Heide. Beeld Koosje Koolbergen

Kleine meesterproeven verdwenen spoorloos

Van elke leuning en elk werk maakte Van der Heide eerst een model, vaak in hout. Dat waren kleine meesterproeven die echter veelal spoorloos zijn verdwenen - of verdonkeremaand door ambtenaren van Publieke Werken. “Ik wou het niet zeggen,” zegt dochter Catharina Hoogterp–Van der Heide (76), leunend tegen een van haar vaders leuningen op de Hortusbrug. (Haar vader zei ooit: ‘Op een leuning moet je gezellig kunnen hangen. Hij moet beschermen als een borstwering, maar er moet vooral ook een speels element in zijn, zelfs humor. Gelukkig laat de gemeente mij helemaal vrij wat het onderwerp betreft.’)

Terug naar de spoorloos verdwenen modellen: ‘Ik verdenk de mensen bij Publieke Werken er weleens van dat zij ze thuis op de schoorsteen zetten. Het is ze van harte gegund. Ik zie deze vorm van beeldhouwkunst als zuiver functioneel,’ aldus Herman van der Heide. Bene Colenbrander (30), die de tentoonstelling in Atelier Volten organiseert: “Ja, dat is wel een prachtige anekdote, en ergens zal het op waarheid berusten, want er bestaan wel foto’s van deze leuningen in het klein.”

Het toeval wil dat dochter Catharina vrij recentelijk een model van haar vader op de kop tikte. “Waanzinnig. Bij veilinghuis De Zwaan vond ik in de catalogus twee maquettes van de reliëfs op het Astoriagebouw aan de Keizersgracht en Leliegracht. Ik was stomverbaasd, we weten ook niet waar en bij wie ze vandaan kwamen, maar ik heb ze uiteraard wel gekocht.”

Ook een model van het Monument Vaz Dias is nog in de familie, en zal straks te zien zijn in Atelier Volten (zie kader). Dochter Catharina kent die plek: ze arriveerde als zuigeling van zes weken per tjalk vanuit Friesland in Amsterdam, in 1947, waar vader Herman aanlegde in Zijkanaal I. Dat werd het nieuwe thuis van het gezin Van der Heide – toevallig maar wel treffend op acht fietsminuten van Atelier Volten.

M.S. Vaz Diasbrug, met de leuning van Herman van der Heide. Beeld Koosje Koolbergen

Het idee was niet een beeldje bij een brug

Als opvolgers van de beroemde bruggenbouwer Piet Kramer en de al even beroemde beeldhouwer Hildo Krop waren Dirk Sterenberg en Herman van der Heide niet zozeer van een ander kaliber als wel van een artistiek nieuwere geaardheid.

Na de Tweede Wereldoorlog bleken veel Amsterdamse bruggen niet berekend op de toename van gemotoriseerd verkeer. Met de Nota Binnenstad begon de gemeente in 1955 met diverse ‘verkeersdoorbraken.’ Wegen en bruggen werden verbreed; het ontwerp van de nieuwe bruggen werd toevertrouwd aan Dirk Sterenberg (1921-1996), die Piet Kramer was opgevolgd bij de Afdeling Bruggen van de Dienst der Publieke Werken. Sterenberg wilde bruggen aan menselijke verhoudingen meten, ‘al zit die mens in een auto.’ Kunst werd in ere gehouden: ‘Ambtelijk kost het weleens moeite mijn ideeën erdoor te krijgen. Het is een kwestie van doordouwen. Een versierde brug kost in verhouding niet veel meer dan een gewone.’ Daar kwam Van der Heide in het spel. Dochter Catharina: “Het idee was niet een beeldje bij een brug, het idee was dat kunst en architectuur bij elkaar kwamen.”

Colenbrander: “We zijn in Amsterdam allemaal heel blij met de bruggen van Kramer en Krop. Ik denk dat als meer mensen de bruggen van Sterenberg en Van der Heide kennen, die ook meer zullen worden gewaardeerd. Het is geen incident, zo’n brug, en de serie bruggen ook niet. Het is echt een opvolging in de tijd, na Kramer en Krop.”

Herman van der Heide. Beeld Archief Herman van der Heide / Stadsarchief Amsterdam

Kunstenaar Van der Heide zag werken in opdracht eerder als voordeel dan als probleem. Ja, hij exposeerde in het Stedelijk Museum samen met Constant en André Volten, maar veeleer zag hij zijn werk als een manier om zijn gezin te onderhouden: ‘Geef je jezelf een opdracht dan moet je zelf ook betalen, krijg je een opdracht, dan wordt je kunst betaald.’

Realistisch was hij ook in de uitvoering: door de productie zoveel mogelijk in eigen hand te houden, bleef een zo groot mogelijk deel van het honorarium voor zijn gezin over. Catharina Hoogterp-Van der Heide: “Het was ook in die tijd knokken om iets over te houden, en soms was dat schokkend weinig.”

Als opgemerkt, zijn her en der ter stede diverse kunstwerken van Van der Heide te zien. In zijn Amsterdamse jaren ontwierp hij ongeveer twintig plastieken, balustrades en reliëfs - en dus vier brugleuningen, behalve voor de drie genoemde bruggen ook die van de Raampoortbrug. Die brug werd ooit zelfs gesierd met een getrapte fontein van Van der Heide – inmiddels net zo spoorloos verdwenen als menig van zijn modellen.

Is Van der Heides werk abstract, constructivistisch, of misschien figuratief – of alle drie tegelijk wellicht? Wat is de betekenis ervan? “De vorm. De vorm is de inhoud,” zegt dochter Catharina. Colenbrander: “Abstract, vooral, maar ik zie ook een arend in een van de bruggen, en een maan, en een ster.”

Soms gaat een kunstwerk met de tijd mee. Neem het beeld dat bij De School in Nieuw-West staat, thans een nachtclub. Dat werk was oorspronkelijk donker van kleur. Catharina: “Ik weet niet of ik het mag vinden, maar ik vind het eigenlijk wel leuk dat het fluorescerend is geverfd. Ze hebben het werk geadopteerd, zo zie ik het.”

Je moet het weten om het te zien, maar wie het dan ziet, die ziet iets bijzonders. Catharina Hoogterp–van der Heide: “Veel mensen kennen de naam van mijn vader niet. Als ze dan zijn brugleuningen zien, dan zeggen ze bijna allemaal: ja maar, wacht even: die ken ik.”