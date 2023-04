Speel met blokjes om een verfkleur te kiezen bij Cover Story op de Haarlemmerdijk

Beeld Hannah Bults

‘De wolken waren eindelijk voorbij getrokken; de golven gingen liggen. Op het eiland voelde het eenvoudiger. De dagen kwamen en gingen, de wind stak op en kalmeerde. Het landschap vanuit het raam was stil, maar vreemd genoeg altijd levend.’

De 47 kleuren van het Finse verfmerk Cover Story worden omschreven door verhaaltjes, geschreven in de stijl van de schrijver of dichter waarnaar de kleur vernoemd is. Het eiland en de wind beschrijven een grijsblauwe kleur die vernoemd is naar de Finse Tove Jansson, schrijfster van kinderserie Moemins.

Winkelmanager Tiina Takala (32) wil traditionele verfmerken (‘zoals in de bouwmarkt’) uitdagen om moderner en duurzamer te worden. De verf is plasticvrij en de kleurencollectie is samengesteld door designers. “Verf draait om meer dan renovatie. Het is echt een onderdeel van interieurdesign, het belangrijkste element misschien wel.”

Amsterdam is de eerste internationale winkel van Cover Story. “Nederlanders houden van het Scandinavische design en ze durven kleur te gebruiken.” Maya (Angelou), waarmee de muren van de verfstudio op de Haarlemmerdijk bedekt zijn, is een beige tint. De balken op het plafond zijn groen, rood, blauw; geïnspireerd op de Rotterdamse haven. Behalve een muur met kleursamples en een tafel met blokjes en (eveneens plasticvrije) verfbenodigdheden, staat er weinig in de winkel.

Met de blokjes – kubussen, balken en driehoeken – kunnen klanten kleuren combineren en spelen met het effect van licht. Oscar (Wilde) is burgundy-rood in het licht, maar bruiner in de schaduw. Jack (Kerouac) is felgroen als er licht op schijnt, maar bedrukter als dat niet zo is. Af en toe komen er nieuwe kleuren in de collectie. “We hopen ook nieuwe kleuren te ontwikkelen met Nederlandse ontwerpers,” zegt Takala.

Cover Story Haarlemmerdijk 157, Centrum Vrouwelijke ontwerpers De verfstudio is ontworpen door de Finse Linda Bergroth, die ook zes kleuren heeft ontworpen. Päïvi Herlander is de design director van de basiscollectie en de andere kleuren zijn ontworpen door Ulla Koskinen en Laura Seppänen. Thuis op de muur Takala heeft thuis Agatha (Christie) op de muur: ‘De storm hing zwaar boven het landhuis en elke blikseminslag verlichtte de erkers en de bordeauxrode bank waarop kolonel Addinton zat. Het was alsof hij de storm van de oevers van de Nijl had meegebracht, als een vloek van een oude farao.’ De kleur: grijsgroen. Prijzen 3,6 liter verf (voor 30 tot 40 vierkante meter) kost €99, 9 liter (voor 75 tot 100 vierkante meter) kost €199.

