Speciaal voor de ramadan gaat deze IJssalon in Noord ook ’s nachts open

Beeld Getty Images

Is het wel ijsjesweer?

“Tja, als het gaat sneeuwen heeft het niet zoveel nut. Dan gaat geen mens de deur uit voor een ijsje. Laten we hopen dat het snel opwarmt, want ik kan niet wachten op die gezellige drukte.”

Jullie doen dit niet voor het eerst?

“Het is de negende keer dat we dit doen. We pretenderen een sociale ijssalon te zijn: voor arme mensen, voor rijke mensen, voor iedereen van elke afkomst. En dus gaan we voor onze islamtische gasten langer open. Het is de afgelopen jaren zelfs zo’n succes geweest dat we de zaak op last van de politie tot twee keer toe hebben moeten sluiten.”

Wat gebeurde er?

“Niets, maar er stond rond de klok van drie uur nog vijfhonderd man buiten. Je weet niet wat je ziet. Supergezellig. Het wordt enorm gewaardeerd: er komen zelfs hele families uit Almere en Amersfoort ’s nachts naar ons toe gereden. We zijn echt een ontmoetingsplek in zo’n tijd.”

Ik kan me voorstellen dat jullie zelf ook lange dagen maken.

“Doordeweeks gaan we door tot één uur ’s nachts, in het weekend tot drie en daarna openen we de zaak weer om acht uur ’s ochtends. Mijn dochter doet de verkoop en werkt meer dan honderd uur per week, haar man maakt het ijs. Het geheim? Dat is trainen. Het lichaam went aan lange dagen en we hebben zo verschrikkelijk veel plezier dat je het makkelijk volhoudt.”

Verkopen jullie voor de ramadan nog iets speciaals?

“We zijn druk bezig met het maken van baklava-ijs. We zullen zien of het een succes wordt.”