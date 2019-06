Sparen in het buitenland? Vijf zaken waar je op moet letten

Beeld Mikko Kuiper

Je spaargeld een jaar vastzetten bij de Letse BlueOrange Bank tegen een rente van 1,22 procent, of tien jaar bij het Estlandse Bigbank tegen een rente van 1,75 procent? Het klinkt aantrekkelijk nu de Nederlandse rente op spaar­rekeningen en termijndeposito’s bijna tot nul is gedaald. Via online bemiddelaars als Raisin en Savedo kun je kosteloos en eenvoudig een buitenlandse depositorekening openen. Maar wie met zijn spaargeld de grens over wil, moet wel even opletten.

Zet alleen spaargeld vast dat je kunt missen

Een deposito, ook wel spaar- of termijndeposito genoemd, is een geblokkeerde spaarrekening waarop geld voor langere tijd wordt vastgezet. In ruil daarvoor krijg je een hogere rente dan op een gewone spaarrekening.

De looptijd van deposito’s varieert van een maand tot twintig jaar. Aan het einde van de afgesproken termijn krijg je als spaarder de oorspronkelijke inleg met rente ­terug. “Het is dus belangrijk om een looptijd te kiezen waarvan je weet dat je het geld de gehele periode kunt missen,” zegt Guido Rodenburg, spaarexpert bij Independer.

Let op: eerder opnemen kan niet zonder toestemming van de bank. Die toestemming krijg je alleen in noodsituaties, zoals het overlijden van de rekeninghouder. Bij de meeste banken moet je een boete betalen of verlies je een deel van de opgebouwde rente.

Houd rekening met het valutarisico

Volgens Rodenburg is een belangrijk aandachtspunt in welke valuta wordt gespaard. Bij sommige banken wordt het ingelegde spaartegoed omgezet in de lokale munt, bijvoorbeeld Britse ponden of Turkse lira’s.

“Aan sparen in een andere valuta is een valutarisico verbonden,” zegt Rodenburg. “Als de waarde van de valuta ten opzichte van de euro gedurende de looptijd van het ­deposito daalt, kan het gebeuren dat je minder geld terugkrijgt dan je oorspronkelijk hebt ingelegd.”

Mensen die de afgelopen jaren een lirarekening hadden, hebben de waarde van hun spaartegoeden flink zien ­dalen. Door de hoge Turkse inflatie nam de munt een duikvlucht. Met euro’s loop je geen valutarisico.

Controleer de garantieregeling

Bij sparen in het buitenland denken velen al snel aan het Icesave-debacle in 2008. Het faillissement van de IJslandse bank dupeerde ruim honderdduizend Nederlandse spaarders, die er meer dan 1,5 miljard euro hadden uitstaan. Sindsdien is er in financieel opzicht het nodige veranderd. Zo zijn banken onder strenger toezicht komen te staan en geldt binnen de Europese Unie een deposito­garantiestelsel. Rodenburg: “Daarmee zijn spaartegoeden tot 100.000 euro beschermd bij een eventueel faillissement van de bank. Gaat een buitenlandse bank failliet, dan krijg je dus geld terug tot een bedrag van 100.000 ­euro.”

Banken uit EU-landen met een vergunning van De ­Nederlandsche Bank (DNB) vallen onder de garantieregeling van DNB. Banken uit de EU zonder een Nederlandse bankvergunning vallen onder het depositogarantiestelsel uit het land van herkomst.

Wie zijn spaargeld bij een bank buiten de EU parkeert, bijvoorbeeld in Turkije, doet er goed aan om te kijken of er sprake is van een garantiestelsel. Heeft de bank een DNB-vergunning, dan vallen de spaartegoeden onder het ­Nederlandse depositogarantiestelsel.

Let op: sommige banken keren bij een faillissement niet uit in euro’s, maar in de nationale munt. Als de J&T Bank omvalt, krijg je uitbetaald in Tsjechische kronen. Gaat de Kentbank op de fles, dan ontvang je Kroatische kuna’s. In het geval van Alior Bank, volgt uitbetaling in Poolse złoty’s. Bij het omwisselen van lokale valuta naar euro’s loop je een valutarisico.

Vergeet de bronbelasting niet

Bronbelasting is de belasting die je moet betalen in het land waar je spaargeld geparkeerd staat. Stel, je opent een spaarrekening in Polen, dan moet je 19 procent belasting over de spaarrente betalen. In België en Portugal worden respectievelijk 30 en 28 procent in mindering gebracht.

Gelukkig kan bronbelasting worden teruggevraagd. “Binnen Europa is het de afspraak dat je maar één keer ­belasting hoeft te betalen over je vermogen: in het land waar je aangifte doet,” licht Rodenburg toe. “Op die ­manier kun je de betaalde bronbelasting gecompenseerd krijgen. Maar dat moet je zelf regelen.”

Met een zogeheten woonplaatsverklaring van de Belastingdienst kan dubbele belasting voorkomen worden. ­Deze verklaring toont aan dat je in Nederland woont en dus niet elders belastingplichtig bent. De verklaring dien je op te sturen naar de online bemiddelaar.

Geen rente op rente

Hoe de rente op je deposito wordt uitgekeerd, verschilt per bank. “De ene bank stort de rente op een tegenrekening, de andere bank op je deposito,” aldus Rodenburg. Daarbij is het verstandig om even naar de kleine lettertjes te kijken. “Want krijg je rente over je oorspronkelijke inleg plus de rente van het voorgaande jaar? Of enkel over je oorspronkelijke inleg?” Dat kan volgens Rodenburg per bank verschillen.