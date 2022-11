Spanningen in een wijk? Zet partijen een VR-bril op, dompel ze onder in elkaars leefwereld en er is empathie

Still uit documentaire ‘Alsof ik je al ken...’ Op de foto jongeren, die door de VR-bril het gevoel hebben op de bank te zitten bij de bewoners.

Vraag Jeroen van Erp naar de grootste of beste designinnovatie van de afgelopen tien jaar en je krijgt iets onverwachts te horen. Het is niet de Apple iPad, de elektrische auto van Elon Musk of een 3D-geprint woonhuis. “De wet die het gratis weggeven van plastic tasjes heeft verboden,” luidt het antwoord van de oprichter van Fabrique, het ontwerpbureau dat zijn oorsprong heeft in Delft en sinds 2007 ook een kantoor heeft in Amsterdam. “Veel mensen zullen zeggen dat het geen design is, maar dat hangt af van je definitie. Voor deze wet was verbeeldingskracht nodig, hij wijkt af van de gebaande paden en de impact op gedrag is enorm. Ruim 90 procent van de consumenten neemt tegenwoordig een eigen tas mee naar de supermarkt.”

Van Erp houdt er een ander idee van design op na dan de meeste mensen. Voor hem gaat het niet primair om mooie stoelen of vazen, fijne gadgets of andere hebbedingetjes. “Dat is design van de oude wereld,” vindt hij. “Design van nu draait niet om spullen, maar om ervaringen en betekenis.”

Hij geeft een voorbeeld. “In de oude wereld maakten vormgevers een fiets of de verpakking voor koffie. In de nieuwe realiteit komen ze met een fietsdeelsysteem of zetten ze, zoals Nespresso, een heel ecosysteem op rondom koffiebeleving, waarbij je persoonlijk wordt benaderd en precies op tijd een ontkalkingssetje krijgt opgestuurd.”

Hedendaags design gaat meer over diensten dan over dingen, en is steeds vaker gericht op het verbeteren van onze leefwereld. Van Erp noemt zichzelf dan ook een social designer. “Complexe maatschappelijke problemen zijn ons speelveld. We willen een verschil maken in individuele levens en op wereldniveau. Daarom willen we ons graag buigen over de grote vraagstukken van deze tijd; de energietransitie, duurzaamheid, de transformatie van de zorg.”

In het regeerakkoord van Rutte IV staat dat de overheid de creatieve industrie wil inzetten om grote maatschappelijk vraagstukken het hoofd te bieden. Een van de grootste, en voor Van Erp daarom interessantste, problemen van nu is polarisatie. Om het op hol geslagen wij-zijdenken bij de horens te vatten heeft hij drie jaar geleden het Bubble Games Consortium medegeïnitieerd. Zijn designbureau Fabrique initieerde een project om polarisatie te bestrijden. Met een deel van de honderd Fabriquemedewerkers, de TU Delft, en maatschappelijke partners boog hij zich over de vraag: kunnen we empathie ontwerpen?

Alsof je op de bank zit

De locatie die Fabrique koos voor het beantwoorden van die vraag is Meerhoven. Deze uitbreidingswijk van Eindhoven werd een paar decennia geleden gebouwd voor gezinnen met kleine kinderen. Er is volop rust en ruimte. Vergeten werd echter dat die kinderen opgroeien en zich als pubers en jongvolwassenen stierlijk vervelen in zo’n omgeving. Bij gebrek aan beter hangen ze rond in het winkelcentrum, niet per se om rottigheid uit te halen, maar met genoeg lawaai dat omwonenden er last van hebben. Die hebben de afgelopen jaren verschillende keren de politie op de hangjeugd afgestuurd, wat het nodige kwaad bloed heeft gezet.

“In een recent boek schrijft Bart Brandsma dat polarisatie, want daar hebben we het hierover, ontstaat als er pushers en joiners in het spel zijn,” legt Van Erp uit. “Maar er is ook het stille midden dat een rol kan spelen in het bij elkaar brengen van de partijen.”

Het viel niet mee dat stille midden van Meerhoven te mobiliseren. Een geradicaliseerde bewoonster verspreidde het verhaal dat het een truc van de gemeente was. Dat intimideerde haar buren zodanig dat niemand zin had om mee te doen. Gelukkig trokken twee bewoners zich hier niets van aan en werden ook nog twee jongens gevonden die zich niet lieten afschrikken. Van Erp liet hen beurtelings voor de camera hun kant van het verhaal vertellen en die filmpjes draaiden ze vervolgens af in virtual reality.

In de documentaire die ervan is gemaakt, getiteld Alsof ik je al ken…, zie je de 16-jarige voetbalfanaat en de iets oudere student aan een koksopleiding zichtbaar ongemakkelijk draaien op hun stoel. Zoals ze later, zodra de VR-bril af is, zeggen: “Het was alsof ik bij die mensen op de bank zat!” Hetzelfde geldt voor de alleenstaande moeder van 43 en de musicerende zestiger: “Oh, zo wonen die jongens dus!”

Still uit documentaire ‘Alsof ik je al ken...’ Op de foto de bewoners. ‘Oh, zo wonen die jongens dus.’

Bubble Games maakt geen gebruik van de waanzinnige effecten die tegenwoordig mogelijk zijn in VR, geeft Van Erp toe. “Het gaat ons om het immersieve karakter van de technologie; de kijkers worden volledig ondergedompeld in elkaars leefwereld en dat verkleint de afstand in een oogwenk. Binnen een paar minuten hebben ze het al niet meer over ‘die anderen’ en staan ze open voor een alternatieve zienswijze. Na de VR-sessie zijn we met z’n allen om de tafel gaan zitten en kwam het meteen tot een gesprek.”

Pocketversie

Het experiment van het Bubble Games Consortium is niet onopgemerkt gebleven. Het project werd genomineerd voor de Hein Roethofprijs, die het Ministerie van Justitie en Veiligheid elke twee jaar uitreikt voor projecten op het gebied van criminaliteitspreventie.

Dat is precies de rol die Van Erp in de toekomst ziet weggelegd voor ontwerpers. “En de regering gelukkig ook,” zegt hij. “In het regeerakkoord staat dat de overheid meer naar de creatieve industrie moet kijken bij het vinden van oplossingen voor grote, complexe problemen. Het is na te lezen op pagina 29. Dat kan natuurlijk makkelijk bij mooie intenties en woorden blijven, tenzij wij ontwerpers een canon opbouwen van succesvolle casussen. Beleidsmakers moeten zien wat social design kan doen.”

In zijn pilotvorm is de ontwikkelde aanpak te omslachtig en duur om op grote schaal toe te passen. Je hebt er professionele camera’s voor nodig en vaklui om ze te bedienen. “Maar in samenwerking met studenten van de Fontys Hogeschool werken we aan een pocketversie,” aldus Van Erp. “Die kunnen deelnemers aan een project mee naar huis nemen om in hun eigen omgeving opnames te maken met het gewenste ‘dichtbij-effect’. Als die versie er is, kunnen we dit project breed uitrollen. Grote kans dat dat ook gebeurt in Amsterdam. Bij de lancering van Alsof ik je al ken… waren ambtenaren van de gemeente aanwezig en die waren zeer geïnteresseerd.”

In Eindhoven krijgt het Bubbel Game project sowieso een vervolg. Het contact tussen de bewoners en hangjongeren bleek zo vruchtbaar dat het meteen concreet resultaat had. Het voorstel van de voetbaljongen om een wedstrijd uit te schrijven voor een ontmoetingsplek voor alle bewoners vond weerklank bij de gemeente, die beloofde het winnende ontwerp te realiseren. “Kijk,” zegt Van Erp zichtbaar tevreden. “Dat is ook het nieuwe ontwerpen: je krijgt uitkomsten die je van tevoren niet voorziet. We ontwerpen al onderzoekend en onderzoeken al ontwerpend.”