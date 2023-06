Spaanse sferen binnen en op het terras van café Patio in West

De Spaanse ondertoon is bij Patio overal in terug te vinden. Beeld Koosje Koolbergen

In veel talen, inclusief het Nederlands, is een patio een binnenplaats of een ommuurde tuin. Spanjaarden spreken het woord uit zonder de ‘s’ en kunnen hiermee ook doelen op een school- of speelplein. Aan die connotatie ontleent het nieuwe café Patio in West haar naam.

Gevestigd in een oude katholieke school aan het Rembrandtpark dient het voormalige speelplein nu als ruim terras waar wel honderd gasten kunnen aanschuiven.

De Spaanse ondertoon is bij Patio overal in terug te vinden. Zo spreekt manager Melchior Swaanswijk (31) de taal zelf met een deel van zijn medewerkers: “Spaanstaligen die in Amsterdam willen komen wonen en werken sturen ons mailtjes. Dus op sommige dagen is Spaans de voertaal in onze keuken.”

Ook het interieur en de kaart zijn geïnspireerd door het zonnige zuiden. Licht valt door de open terrasdeuren naar binnen. De bar heeft een glanzendgele betegeling, de vloer is van zwart-witgeblokt natuursteen en aan de muur hangen glazen vensters met witte spijlen.

Volgens Swaanswijk kan jong en oud gedurende de hele dag binnenlopen. “We willen laagdrempelig zijn. Je kunt hier uitstekend in de middag borrelen. We zijn geen restaurant, maar we willen ook niet dat mensen wegrennen als ze willen avondeten.”

Op de kaart staat onder andere de ‘El Toro’ (ossenstaartburger, €15) en gerechtjes zoals taco’s van ibericowang (€14) en gefrituurde artisjok (€8). Zijn persoonlijk favoriet is de tartaar van dorade (€7,50): “We serveren de vis op een halve limoen. Je eet de tartaar als een geheel hapje en knijpt de limoen uit.”

