Sonja is weleens op haar chihuahua gaan staan: ‘Ik heb haar meteen verzekerd’

Daisy (9) Chihuahua, Indische buurt

Sonja Kouwenberg kreeg Daisy van haar kinderen na het overlijden van haar man. “Hij was aannemer, hij heeft alles hier in huis gedaan: het gestucte plafond, de ombouw voor de radiatoren. Mijn kinderen vinden het walgelijk, die ouder­wetse meuk. Mijn dochter had een chihuahuanestje gevonden en zei: ‘Als het niet gaat, neem ik haar wel.’ In het begin dacht ik: waar ben ik aan begonnen! Zo’n klein ding. Ik ben weleens op haar gaan staan, dus ik heb haar meteen verzekerd: een gebroken poot kost drieënhalve rug. Maar inmiddels slaapt ze bij mij in bed en wil ik niet meer zonder. Nu weet ik ’s ochtends ten­minste nog dat ik een stem hebt.”