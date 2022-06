Sokolov, de grootste nog levende pianist, komt naar het Concertgebouw. Ik zou gaan

Op zijn vijfde begon hij piano te spelen. Op zijn zevende mocht hij al naar het conservatorium van Leningrad, de stad waar hij in 1950 werd geboren. Op zijn twaalfde gaf hij zijn eerste serieuze recital in Moskou, met een programma – Bach, Beethoven, Schumann, Chopin, Mendelssohn, Rachmaninoff, Skrjabin, Liszt, Debussy en Sjostakovitsj – dat je een blauwdruk mag noemen voor de rest van zijn carrière. En als waanzinnige klap op de vuurpijl won hij op zijn zestiende het Tsjaikovski Concours, toen en nu nog steeds een van de belangrijkste pianowedstrijden van de wereld.

Zijn naam: Sokolov. Grigori Lipmanovitsj Sokolov. Grisha voor vrienden en intimi. Velen vinden hem de grootste nog levende pianist.

Als zijn bronnen van inspiratie noemde hij in een zeldzaam interview uit 1983 als eerste Emil Gilels, die hij meerdere malen in concertzalen aan het werk zag. Als het ging om plaatopnamen ging zijn hart uit naar Rachmaninoff, Sofronitsky, Glenn Gould, Solomon en Lipatti, hoewel hij zich esthetisch het meest verwant voelde met Anton Rubinstein. Of hij daar nog steeds zo over denkt, is bij weinigen bekend, want hij geeft allang geen interviews meer. Optreden met orkesten zijn voor hem ook iets van het verleden omdat er in de huidige concertpraktijk geen tijd meer is voor verdieping. En met platen maken is hij ook opgehouden, althans met studio-opnamen. Gelukkig verschijnen er sinds hij in 2014 een contract bij Deutsche Grammophon tekende wel registraties van recitals, compleet met de bekende lange rij toegiften.

In Nederland hebben we geluk. Sokolov komt al vele jaren graag naar het Concertgebouw. Eerst in de helaas gesneefde serie Meesterpianisten en nu in de serie Grote Pianisten van het Concertgebouw. Ik zou gaan, voordat hij ook daar voorgoed een streep onder zet.

Grigory Sokolov met Beethovens Variaties en fuga, op. 35, Drei Intermezzi van Brahms en Kreisleriana van Schumann, zondag in het Concertgebouw (aanvang 20.15 uur).