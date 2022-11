Soil Vegan Café is er ook voor de niet-vegans: ‘Hier haal je geen smoothiebowl of een groen sapje’

Vegan Soil Cafe is er nu ook in de Javastraat in Oost. Beeld Jennifer Gijrath

“Dit is geen plek waar je een smoothiebowl of een groen sapje haalt, hoewel de meeste mensen daaraan denken bij vegan eten,” zegt eigenaar Remco Groeneveld (47). Mede-eigenaar Gustavo Bottino (47) was voorheen eigenaar van een Amerikaans BBQ-restaurant in Brazilië en kwam daar tot het besef dat we de hoeveelheid dierlijke producten die we consumeren drastisch moeten verminderen.

Zo’n zes jaar geleden kwamen Groeneveld en Bottino, al jaren goede vrienden, op het idee voor hun zaak en openden ze de eerste vestiging van Soil Vegan Café op de Bilderdijkstraat. De tweede vestiging is nu geopend in de Javastraat, in een voormalig visrestaurant, waarvan het logo nog aan de muur hangt. De grijze en bordeauxrode muur en de warme bruine kleuren van de eerste vestiging vinden we ook in het tweede café.

Amsterdam kent al veel vegan hotspots, maar Bottino denkt dat Soil Vegan Café er prima tussen past. “Ik zou niet zeggen dat wij beter zijn dan anderen, ik ben alleen maar blij dat er steeds meer mensen oplossingen zoeken in eten zonder vlees en vis.” Met hun concept willen ze dat zo makkelijk mogelijk maken en een nieuwe plek zijn, ook voor niet-vegans.

Bottino deed onderzoek naar hoe je populaire vlees- en visgerechten zoveel mogelijk hetzelfde kunt laten smaken met andere ingrediënten, zoals kimchi en jackfruit. Zo is de Ben Ben Noodles (€16,50) het populairste gerecht op de menukaart en hij raadt verder onder meer Kimchi Fried Rice (€16,50) aan.

