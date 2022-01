Software meet diversiteit op de werkvloer – en ook de impopulaire excuustruus wordt meegerekend

Beeld Shutterstock

Per 1 januari geldt er een vrouwenquotum voor beursgenoteerde bedrijven. Wat vindt u daarvan?

“Ik ben wel een voorstander van het quotum, omdat het heel duidelijk stelt dat gendergelijkheid en diversiteit hoog op de agenda zouden moeten staan bij bedrijven. Maar zoals het vrouwenquotum nu is vormgegeven is het wel een beetje een zoethoudertje.”

Hoe komt dat?

“Het heeft uiteindelijk maar betrekking op 89 bedrijven. Een deel van die bedrijven voldoet reeds aan het quotum, dus uiteindelijk gaat het om 33 functies extra die door een vrouw bekleed moeten worden. Dat is wel heel weinig als je bedenkt dat er 4,5 miljoen werkende vrouwen zijn in Nederland. Daarbij komt dat het om topposities gaat. Terwijl het grootste deel van de workforce daaronder zit. En dan wordt de wet ook nog eens over vijf jaar opnieuw geëvalueerd. We hebben langer nodig voor een cultuurverschuiving in werkend Nederland.”

Ontwikkelde uw bureau daarom deze software?

“Data is the way in als je bedrijven wil helpen veranderen, heb ik gemerkt. Het is een manier om als het ware de taal van de grote bedrijven te blijven spreken terwijl je iets menselijks als bedrijfscultuur aankaart. Cijfers kunnen in één klap iets urgent maken.”

Wat een uitkomst.

“Dat is het zeker, maar het is nog niet genoeg. Voor meer gelijkheid zal onze cultuur moeten veranderen. Nederlanders voelen veel ongemak voor ongemak, maar zonder ongemak geen verandering. Het voelt onprettig, maar wees een keer wél de excuustruus, dan maak je ook de weg vrij voor andere vrouwen. In een ideale wereld kiezen we altijd zonder enig vooroordeel de beste kandidaat voor de baan, maar tot het zover is moeten we met z’n allen harder ons best doen.”