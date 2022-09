Soete Boi of Pepre Watra, dranken van Howard Komproe met een Surinaamse twist

Beeld De Onruststokers

Hoe belandde u als comedian in de drankenhandel?

“Tijdens corona kon ik niet optreden en ik had tijd over. Ik maak al jaren een YouTubeprogramma over eten: Komproeven. Tijdens de pandemie ontwikkelde ik drie Komproevensauzen: een mayonaise, piccalilly en een ketchup met madame-jeanettepeper. Toen ik door een buurman werd benaderd om zijn zelfgestookte gin op basis van Sopropo te komen proeven, ontstond het idee voor een dranklijn met Surinaamse smaken, gedestilleerd door Stefan en Sjaak van distilleerderij De Onrust Stokers.”

Sopropo, is dat niet die extreem bittere groente?

“Sopropo krijg je er bij Surinaamse kinderen alleen in met een pak slaag. Maar eenmaal volwassen vind je de smaak juist lekker. De bitterheid van de sopropo gaat heel goed samen met de smaak van gin.”

Wat voor smaken kunnen we nog meer komen proeven?

“De Ginger Gin, gestookt met gember. De Pepre Watra, een wodka met Madame Jeanette, vernoemd naar een pittige Surinaams soep. En dan is er nog Soete Boi, een likorette van 14,9 procent op basis van gember en kokos. Ik ken chef-koks die ’m al gebruiken voor hun desserts.”

Welke slaat u zelf het liefste achterover?

“Een mix van Pepre Watra met Soete Boi – spicey en zoet in één glas.”

Klinkt goed. Waar in Amsterdam kunnen we uw drank inslaan?

“De Soete Boi is verkrijgbaar bij Tjin’s in de Van Woustraat en bij Ruben’s Tropical in West. En anders zul je als Amsterdammer toch moeten uitwijken naar Rotterdam, daar is de drank al in veel winkels te koop.”