Wekelijks voert culinair journalist Mara Grimm ons langs noviteiten en trends. Deze week: soep is het nieuwe sap.

Eigenlijk ging deze column over barbecueën – en dat je dat tegenwoordig vooral met groenten zou moeten doen. Tot voor kort gingen bij ons thuis dan ook nog ­regelmatig aubergines, groene asperges en bollen knoflook op het vuur. Ik verslond het boek Gloeiend Groen van Welmoed Bezoen en had grootse plannen voor deze laatste week van de zomervakantie, als we met onze kinderen op Vlieland zouden zitten: elke avond zou er minstens een halve groentewinkel op de barbecue liggen.

Het liep anders. Inmiddels staat er een pan soep op het vuur. Inderdaad: in augustus. Natuurlijk, een béétje bikkel barbecuet ook als het slecht weer is, maar ik ben geen bikkel. Het regent op Vlieland en het haardvuur in ons huisje in de duinen knispert. Ik heb mijn bikini verruild voor een wollen trui en het boek van Welmoed Bezoen voor Bouillon, het nieuwe kookboek van Jean Beddington.

Dat laatste is niet helemaal toevallig, want soep is het nieuwe sap. Op de Utrechtsestraat zie je dat zelfs letterlijk: juicebar Lite Dark is allang gesloten en heeft plaatsgemaakt voor een vestiging van De Soepbar. Wat mij betreft volgen alle andere sapbarren snel. Hoewel we steeds gezonder willen eten, is de tijd dat het bonton was om te dwepen met een groen sapje allang voorbij.

Ook ik heb me verschillende keren laten verleiden tot een sapkuur bij een van de hoofdstedelijke juicebars. Ik kan dus met recht zeggen: het enige echt gezonde aan zo’n kuur is dat het zo idioot duur is dat je daarna geen geld meer hebt om de kroeg in te gaan. Wat ook niet helpt is dat alle vezels uit die sappen zijn geperst; je kunt je afvragen wat er dan nog precies overblijft.

Nee, dan soep. Dat is voedzamer, gezonder, goedkoper, lekkerder en vooral: stukken hartverwarmender dan al die koudgeperste juices. Wie gezonder wil leven zet vanaf nu dus standaard een pan soep op het vuur. Wie wat kilo’s kwijt wil raken, eet een week lang ’s avonds een halve liter groentesoep. En yogasnuivers lopen op maandag voortaan langs de soep- in plaats van de sapbar. En ik? Ik heb zelden zo’n goed excuus gehad om weer bij het haardvuur te gaan zitten en alles te lezen over de bouillons van Jean Beddington. En nu maar hopen dat het slecht weer blijft.

Mara Grimm (1979) is culinair journalist en food trendwatcher. Elke woensdag schrijft ze een column over de laatste culinaire trends. Klik hier om haar andere columns te lezen.